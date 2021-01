Nächster Coronafall in der Formel 1!

Nachdem in den vergangenen Wochen und Monaten bereits Lance Stroll, Sergio Pérez und der sich weiter in Verhandlungen mit Mercedes befindende Lewis Hamilton positiv auf Corona getestet worden waren, hat es nun auch Lando Norris erwischt.

Das bestätigte der 21-jährige Engländer via Twitter.

In einem Statement schrieb Norris: "Hallo zusammen, ich hoffe es geht euch gut. Ich habe gestern meinen Geschmacks- und Geruchssinn verloren und mich deshalb sofort in Quarantäne begeben und testen lassen. Der Test ist positiv ausgefallen, was ich allen Personen, mit denen ich Kontakt hatte, mitgeteilt habe. Ich werde mich in eine vierzehntägige Selbstisolation begeben. Ich fühle mich soweit in Ordnung und habe keine anderen Symptome, aber ich wollte euch das nur wissen lassen. Passt auf euch auf."

McLaren bestätigte die Erkrankung ihres Fahrers auf Twitter. Dabei verriet der Rennstall ein pikantes Detail: Demnach habe sich Norris vor den geplanten Tests ausgerechnet im Urlaub in Dubai angesteckt.

Inwiefern sich die Corona-Infektion des Kart-Weltmeisters von 2014 auf die geplanten Tests von McLaren auswirkt, gab der britische Autobauer nicht bekannt.

Die neue Saison soll am 21. März in Australien beginnen, laut Medienberichten droht wegen der Pandemie eine Verschiebung. (SERVICE: Der Rennkalender der Formel 1 2021)