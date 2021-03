Mit 39 Jahren kehrt Fernando Alonso in die Formel 1 zurück, vor seinem Comeback an diesem Wochenende muss er viele Fragen beantworten - und hat für eine besonders häufige kein Verständnis.

"Die Frage nach meinem Alter", sagte der Spanier in Bahrain, "die überrascht mich ein bisschen. So alt bin ich doch gar nicht."

Alles zur Formel 1 und zum Motorsport-Wochenende im AvD Motor & Sport Magazin mit Alpha-Tauri-Teamchef Franz Tost – Sonntag ab 21.45 Uhr LIVE im TV und STREAM auf SPORT1

Anzeige

Wer trotzdem noch zweifelt, den erinnert Alonso an den mittlerweile siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton: "Der Mann, der diesen Sport seit Jahren dominiert, ist jetzt 36. Und ich bin ja keine 20 Jahre älter."

Mit dem Rennen am Sonntag (Formel 1: Der Große Preis von Bahrain am Sonntag ab 17 Uhr im LIVETICKER) startet Alonso seine zweite Karriere in der Formel 1, die für ihn auch mit Blick auf das Team eine Rückkehr ist: Alpine hieß bis zuletzt Renault, und mit den Franzosen holte Alonso 2005 und 2006 seine beiden WM-Titel in der Königsklasse - Erfolge, die der Asturier am liebsten wiederholen will.

Alpine will Herausforderer sein

"Rennen gewinnen, um Titel kämpfen", sagt er, "wir wissen, dass das in diesem Jahr noch nicht möglich sein wird, da sollten wir keine Wunder erwarten." Aber 2022, wenn das neue Reglement greift und alles neu sortiert wird, "dann wollen wir eines der Teams sein, die überraschen". Lieber früher als später wolle man "ein echter Herausforderer" für Mercedes und Red Bull sein. (Alles Wichtige zur Formel 1)

An ihm selbst, da ist Alonso sicher, wird es nicht scheitern. Ob er sich auch nach zwei Jahren Pause noch auf einem Level sehe mit Piloten wie Hamilton und Max Verstappen, wurde er kürzlich von der BBC gefragt. "Nein", sagte Alonso, "ich bin besser."