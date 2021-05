Die Reifen quietschen wieder!

Mit dem Großen Preis von Portugal steht der dritte Grand Prix des Jahres vor der Tür. Am Samstag steht für die Formel 1 das Qualifying in Portimao an. (Formel 1: Das Qualifying in Portimao, Samstag ab 16.00 Uhr im LIVETICKER)

Nach zwei Rennen zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen ab. Beide Piloten holten bisher je eine Pole Position und gewannen je ein Rennen. In der WM-Wertung liegt der Weltmeister einen Punkt vor seinem Herausforderer? Wer holt sich die Pole in Portimao? (Service: Fahrerwertung der Formel 1)

Oder schlägt ein anderer Pilot den beiden am Ende ein Schnippchen? Die schnellste Zeit am Freitag legte Valtteri Bottas hin. Der Finne lies den Red Bull von Verstappen und den Wagen seines Mercedes-Teamkollegen Hamilton hinter sich.

Für die Deutschen lief der Freitag einmal mehr durchwachsen. Mick Schumacher ließ als 18. nicht nur Teamkollegen Nikita Mazepin sondern auch Williams-Pilot Nicholas Latifi hinter sich. Sebastian Vettel hatte der weil ganz andere Probleme.

Der Aston-Martin-Pilot wurde nur 15.. Sein kanadischer Teamkollege Lance Stroll war mehr als eine sechs Zehntel schneller und belegte Rang zehn.

Vettel fiel zudem als "Falschparker" auf, als er mit seinem grünen Boliden zunächst bei McLaren parkte. Dann bemerkte er jedoch seinen Fehler und rollte zu seiner Garage. "Okay, das tut mir leid. Musste ja irgendwann mal passieren", funkte der viermalige Weltmeister an seinen Kommandostand und ergänzte lachend: "Ich habe mich schon gewundert, warum da niemand war."

