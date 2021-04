Traurige Nachrichten von Mick Schumachers Team Haas!

Der Rennstall trauert um Martin Shepherd, einen "beliebten Teamkollegen mit einem immer präsenten Lächeln und einer Leidenschaft für seinen Job in der Garage". Das teilte Haas via Twitter mit.

Shepherd sei demnach am Wochenende verstorben. "Unser Beileid gilt in dieser Zeit seiner Familie und seinen Freunden", hieß es in dem Post weiter.

Shepherd wurde im Juli 2019 in einen schweren Motorradunfall verwickelt. Er überlebte, erlitt aber schwere körperliche Verletzungen und ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Von seinen Kopfverletzungen konnte sich Shepherd nicht vollständig erholen.