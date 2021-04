Mick Schumacher hat beim Großen Preis der Emilia Romagna eine Schrecksekunde erlebt. (Formel 1 in Imola: Rennen JETZT im SPORT1-Liveticker)

Der Hass-Pilot verlor in einer frühen Safety-Car-Phase in der vierten Runde beim Aufwärmen seiner Reifen die Kontrolle über das Auto und touchierte nach einem Dreher am Boxenausgang die Mauer.

Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher musste daraufhin etwas warten, da die Boxengasse aufgrund der Trümmer dort vorübergehend geschlossen wurde, ehe er seinen Frontflügel wechseln konnte.

Schumacher fällt auf letzten Platz zurück

Mick Schumacher fiel dadurch auf den letzten Platz zurück, nachdem er sich zuvor nach einem tollen Start auf Rang 15 verbessert hatte.

Schumachers Teamkollege Nikita Mazepin hatte bei einer Kollision mit Nicholas Latifi das Safety Car ausgelöst, da dessen Williams daraufhin in die Mauer geknallt war.

Der Russe war aber komplett unschuldig an dem Unfall und konnte auch ohne Probleme weiterfahren. (SERVICE: Fahrerwertung)