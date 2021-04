Der Brite Callum Ilott, in der abgelaufenen Saison im Formel-2-Titelkampf knapp von Mick Schumacher geschlagen, steigt als Ersatzfahrer in die Formel 1 auf.

Wie Alfa Romeo am Dienstag mitteilte, nimmt der 22-Jährige diese Rolle beim Schweizer Team ein, wenn der Pole Robert Kubica wegen Verpflichtungen in anderen Rennserien nicht zur Verfügung steht.

Zudem soll Ilott mehrere Einsätze in freien Trainings erhalten, den ersten am kommenden Freitag in Portimao im Rahmen des Großen Preises von Portugal. Stammfahrer bei Alfa Romeo sind der finnische Ex-Weltmeister Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi aus Italien.

"Ich bin sehr glücklich und kann es kaum erwarten, mit dem Team zu arbeiten", sagte Ilott, der 2019 und 2020 schon im Cockpit eines Alfa Romeo gesessen hatte. Zusätzlich bleibt der Brite Test- und Simulatorfahrer für Ferrari, das Alfa Romeo mit Motoren beliefert.