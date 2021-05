Dass Haas-Rookie Nikita Mazepin nicht allzu viele Befürworter oder gar Freunde im Fahrerlager der Formel 1 hat, ist bereits bekannt. Alle Rennen der Formel 1 im LIVETICKER)

Diverse Fahrer haben sich am Boxenfunk in dieser Saison lautstark über die Fahrkünste des jungen Russen beschwert oder ab und an auch beschimpft. Nun gibt ein Pilot sogar zu, um den Teamkollegen von Mick Schumacher einen großen Bogen zu machen.

Alles zur Formel 1 und zum Motorsport-Wochenende im AvD Motor & Sport Magazin – Sonntag ab 21.45 Uhr LIVE im TV und STREAM auf SPORT1

Anzeige

Im Gespräch mit Canal Plus sagte Alpine-Fahrer Esteban Ocon: "Habe ich Angst vor ihm? Ja, ja!"

Für ihn Grund genug, um ein näheres Zusammenkommen mit dem Youngster zu vermeiden: "Wenn sich unsere Wege auf der Strecke kreuzen, verhalte ich mich bei ihm 200 Prozent mal aufmerksamer als bei jedem anderen Fahrer". (Rennkalender der Formel 1 2021)

Ocon von Mazepin noch nicht behindert

Der Franzose ist aktuell einer der wenigen Fahrer im Feld, dem Mazepin noch nicht in die Quere kam. (Fahrerwertung der Formel 1)

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

In der laufenden Saison, vier Rennen sind bisher absolviert, sammelte der Haas-Rookie bereits zwei Strafpunkte. In Portugal behinderte er Red-Bull-Pilot Sergio Perez beim Überrunden, im Qualifying zum Spanien-GP vermasselte er Lando Norris im McLaren eine schnelle Runde. Selbst Mercedes-Teamchef Toto Wolff beschwerte sich kürzlich bei Rennleiter Michael Masi über "diesen Kerl".

Auch sportlich läuft es für Mazepin noch nicht rund. In allen vier Rennen und Qualifyings musste er sich Teamkollege Mick Schumacher geschlagen geben.