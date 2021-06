Spielberg bei Knittelfeld (SID) - Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat den Großen Preis der Steiermark gewonnen und damit seine Führung in der Formel-1-WM weiter ausgebaut. Der Niederländer setzte sich am Sonntag in Spielberg vor Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) und dessen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland) durch. Im Klassement liegt Verstappen nun 18 Punkte vor Hamilton.

Sebastian Vettel wurde im Aston Martin Zwölfter. Haas-Pilot Mick Schumacher landete auf Platz 16. Für Verstappen war es der vierte Sieg im achten Saisonrennen und der 14. Grand-Prix-Erfolg seiner Karriere.