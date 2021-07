Wer kann Max Verstappen noch stoppen?

In den letzten drei Rennen gab es für die Konkurrenz nichts zu ernten – sowohl im Qualifying als auch in den Rennen in Frankreich und zweimal Österreich – der Niederländer war jedes Mal eine Klasse für sich, was er nun auch beim Großen Preis von Großbritannien unter Beweis stellen will. (Der Rennkalender der Formel 1)

Auch Weltmeister Lewis Hamilton, der drei der ersten vier Rennen für sich entscheiden konnte, hat derzeit wenig zu melden und liegt in der Gesamtwertung bereits 32 Zähler hinter Verstappen.

Hamilton voller Ehrfurcht für Red Bull

Wenn Hamilton über sein Duell mit Verstappen spricht, dann klingt das alles schon ziemlich aussichtslos. "Sehr schwierig" sei es, sein junger Rivale fahre "da vorne spazieren", so überlegen sei der Red Bull. Hamilton selbst könne in seinem Mercedes "gar nicht mehr viel ausrichten".

Vor dem Heimrennen in Silverstone am Sonntag (ab 16 Uhr im LIVETICKER) klingt das nicht nach dem großen, dringend notwendigen Comeback des Weltmeisters. Und das Update an seinem Boliden, das den Rückstand nach vorne endlich verkleinern soll? Sorgt bei Hamilton auch nicht für Optimismus.

Ja, sagt er, "da kommt ein bisschen was. Aber es ist kein massives Update, gemessen an dem Rückstand den wir haben." Dabei ist allein die Tatsache, dass Mercedes sein Auto mal wieder weiterentwickelt, ja schon bemerkenswert, denn hier liegt die Wurzel allen Übels: Red Bull verbesserte den RB16B zuletzt Rennen für Rennen, Mercedes fokussiert sich dagegen längst auf den Boliden für das nächste Jahr.

Eine Trendwende muss also her, sofort, im zehnten von 23 geplanten Saisonrennen wäre das noch früh genug. Und eigentlich wirkt das Wochenende in West Northamptonshire doch wie gemacht dafür. Bis zu 140.000 britische Fans könnten ihren Lokalhelden unterstützen, die Tribünen werden komplett geöffnet, trotz Corona.

Nach dem Qualifying am Freitag (ab 19 Uhr im LIVETICKER) kommt am Samstag erstmals das völlig neue Sprint-Format zum Einsatz. Dieses Sprintrennen wird gefahren, um die Startaufstellung für das eigentliche Rennen am Sonntag zu ermitteln. Am Samstag (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) geht es über exakt 100,147 Kilometer um die Pole-Position. Die 17 Runden, die absolviert werden müssen, entsprechen einem Drittel der Renndistanz. (Alles Wichtige zur Formel 1)

Hamilton Rekordsieger von Silverstone

Hamiltons Bilanz in Silverstone sucht ihresgleichen. 90 Kilometer von seinem Heimatort Stevenage entfernt, hat der 36-Jährige siebenmal gewonnen, das schaffte sonst niemand. Sechs der vergangenen acht Rennen dort gingen an ihn.

Mercedes war bei den beiden Rennen zuletzt in Österreich zwar wirklich hoffnungslos unterlegen, doch Spielberg sei eben auch Spielberg - dort haben die Silberpfeile seit Jahren immer wieder Probleme. Das Gegenteil gilt für Silverstone, das betont sogar die Konkurrenz. Die Strecke sei "eine Festung" für Mercedes, sagt Red Bulls Teamchef Christian Horner, "und Lewis hat dort diese große Unterstützung. Auf uns wartet eine große Herausforderung."

Vielleicht kippt der Titelkampf in England also doch noch einmal in die andere Richtung, ein paar kleine Hoffnungsschimmer gibt es ja. Und vielleicht, sagt auch Hamilton, machen die Fans den Unterschied. "Kein Zweifel, ich komme mit einem anderen Antrieb hierher, bin aufgeregt und irgendwie nervös", so der Titelverteidiger: "Diese Energie habe ich vermisst."

