Max Verstappen greift beim Großen Preis von Österreich am Sonntag (Formel 1: Großer Preis von Österreich ab 15 Uhr im LIVETICKER) nach seinem fünften Sieg.

Der Niederländer startet in Spielberg nach seinem Sieg im Qualifying zum vierten Mal in dieser Saison von der Pole Position. Verstappen war beim Heim-Rennen von Red Bull hauchdünn schneller als McLaren-Pilot Lando Norris (England), der erstmals in der ersten Startreihe steht.

"Ich bin natürlich glücklich, ganz vorne zu stehen", sagte Verstappen, dessen Teamkollege Sergio Pérez Dritter wurde. Norris erklärte: "Es ist episch, cool, toll. Es war eine der besten Runden, die ich jemals gefahren bin."

Lewis Hamilton steht damit unter Druck. Der Formel-1-Rekordweltmeister aus England startet nur von Position vier und hat in WM-Wertung bereits 18 Punkte Rückstand auf Verstappen (Fahrerwertung der Formel 1).

Vettel strafversetzt

Sebastian Vettel geht im Aston Martin von Rang elf ins Rennen. Der Heppenheimer fuhr die achtschnellste Zeit, wurde aber wegen Behinderung des Spaniers Fernando Alonso im Alpine von den Rennkommissaren auf elf zurückversetzt. (Rennkalender der Formel 1 2021).

Mick Schumacher startet erneut von der vorletzten Position, aber immerhin noch vor Haas-Teamkollege Nikita Mazepin (Rennkalender der Formel 1 2021).

Am Samstag war es in der Steiermark trocken und warm. Die Fahrer fanden somit im Vergleich zum deutlich kühleren Trainingsfreitag, als Mercedes die Nase leicht vorn hatte, veränderte Bedingungen vor. Für das Rennen am Sonntag werden wieder mehr Wolken und sinkende Temperaturen erwartet.

Die Startaufstellung:

1. Max Verstappen (Niederlande) Red Bull-Honda

2. Lando Norris (Großbritannien) McLaren-Mercedes

3. Sergio Pérez (Mexiko) Red Bull-Honda

4. Lewis Hamilton (Großbritannien) Mercedes

5. Valtteri Bottas (Finnland) Mercedes

6. Pierre Gasly (Frankreich) AlphaTauri-Honda

7. Yuki Tsunoda (Japan) AlphaTauri-Honda

8. George Russell (Großbritannien) Williams-Mercedes

9. Lance Stroll (Kanada) Aston Martin-Mercedes

10. Carlos Sainz jr. (Spanien) Ferrari

11. Sebastian Vettel - Aston Martin-Mercedes

12. Charles Leclerc (Monaco) Ferrari

13. Daniel Ricciardo (Australien) McLaren-Mercedes

14. Fernando Alonso (Spanien) Alpine-Renault

15. Antonio Giovinazzi (Italien) Alfa Romeo-Ferrari

16. Kimi Räikkönen (Finnland) Alfa Romeo-Ferrari

17. Esteban Ocon (Frankreich) Alpine-Renault

18. Nicholas Latifi (Kanada) Williams-Mercedes

19. Mick Schumacher - Haas-Ferrari

20. Nikita Masepin (Russland) Haas-Ferrari