Neuerung in der Formel 1.

Erstmals entschied ein Sprintrennen über die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag. Max Verstappen sicherte sich vor dem Grand Prix in Silverstone beim Sprint-Qualifying über 100 Kilometer die ersten drei Punkte des Wochenendes und geht damit von der Pole Position aus in den Großen Preis von Großbritannien.

"Hier ist es schwer zu überholen. Wir hatten aber einen guten Start, da hatten wir einen guten Fight mit Lewis", sagte Verstappen. "Es ist komisch, die Pole so zu holen, ich nehme sie aber gerne mit." (Formel-1-Rennkalender)

Der Niederländer könnte mit einem Sieg nicht nur den vierten Erfolg in Serie feiern, sondern auch einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Titel machen. Inzwischen beträgt der Vorsprung auf Hamilton nämlich bereits satte 33 Punkte.

Hamilton Rekordgewinner in Silverstone

Der Brite, der mit sieben Siegen Rekordgewinner von Silverstone ist, dürfte aber alles tun, um seinen ärgsten Rivalen bei seinem Heimspiel nicht vom obersten Podiumsplatz jubeln zu sehen. (NEWS: Alles zur Formel 1)

Ob dies aber wirklich gelingen kann, ist fraglich. Zwar sicherte sich Hamilton am Freitag beim Qualifying die Pole, in den Longruns sah Red Bull in Sachen Pace aber deutlich besser aus. (Fahrerwertung der Formel 1)

So können Sie das Rennen der Formel 1 live im TV & Stream verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App