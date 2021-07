Spielberg bei Knittelfeld (SID) - WM-Spitzenreiter Max Verstappen geht von Startplatz eins in den Großen Preis von Österreich. Der Red-Bull-Pilot sicherte sich im Qualifying in Spielberg die Pole Position für das neunte Saisonrennen (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky). Der Niederländer war bei seiner vierten Pole der Saison lediglich zwei Tausendstel schneller als McLaren-Pilot Lando Norris (England), der erstmals in der ersten Startreihe steht.

Dritter wurde Verstappens mexikanischer Teamkollege Sergio Perez vor Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton (England) und dessen finnischem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas. Hamilton liegt in der WM bereits 18 Punkte hinter Verstappen.

Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel (Heppenheim) erreichte an seinem 34. Geburtstag Rang acht, Mick Schumacher kam im Haas auf den 19. Platz.

Am Samstag war es in der Steiermark trocken und warm. Die Fahrer fanden somit im Vergleich zum deutlich kühleren Trainingsfreitag, als Mercedes die Nase leicht vorn hatte, veränderte Bedingungen vor. Für das Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/jeweils bei Sky) werden wieder mehr Wolken und sinkende Temperaturen erwartet.