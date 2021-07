Verstappen aus dem Krankenhaus entlassen

Nach dem schweren Crash im Duell mit Lewis Hamilton am Sonntag im Formel-1-Rennen in Silverstone wurde WM-Spitzenreiter Max Verstappen am späten Sonntagabend aus dem Krankenhaus entlassen. "Alle Untersuchungen waren in Ordnung, bin aus dem Krankenhaus. Vielen Dank für die vielen netten Nachrichten", schrieb der Niederländer auf Twitter.

Schon in der ersten Runde waren der Hamilton und Verstappen kollidiert, Verstappen krachte in die Streckenbegrenzung und musste das Rennen beenden. Wegen Schwindelgefühlen wurde er im Krankenhaus untersucht, die Stewards belegten Hamilton mit einer Zehn-Sekunden-Strafe. Den Sieg holte er dennoch und verkürzte damit den Rückstand auf Verstappen.