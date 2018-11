Der Name Penske steht nicht nur im US-Motorsport für Erfolg. Seit der Gründung des Rennstalls Mitte der 1960er-Jahre reihen sich Siege an Siege und Titel an Titel.

Als Brad Keselowski im September dieses Jahres den Playoff-Auftakt der Monster Energy NASCAR Cup Series 2018 gewann, war dies über alle Rennserien gerechnet der 500. Sieg für Penske. Eine solch eindrucksvolle Anzahl an Siegen führt fast zwangsläufig zu einer ebenso eindrucksvollen Anzahl an Titeln.

In unserer Fotostrecke zeigen wir die bedeutendsten Titel, die Penske gewonnen hat - nämlich alle in der Can-Am, der IndyCar-, der NASCAR- sowie der Supercars-Szene. Die Erfolgsserie nahm 1972 ihren Anfang und erlebte 2018 mit gleich zwei Titeln ihren vorläufigen Höhepunkt.

© Motorsport-Total.com