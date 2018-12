Was die Spatzen von den Dächern pfiffen, ist nun auch bestätigt: Fernando Alonso wird das Indy 500 in der kommenden Saison mit einem von Chevrolet angetriebenen und von McLaren eingesetzten Boliden in Angriff nehmen. Das war für den Spanier, der nach dem Formel-1-Ausstieg die "Triple Crown" des Motorsports gewinnen will, der einzige Ausweg, da sich Honda gegen eine Zusammenarbeit quergelegt hatte - erstens, weil Alonso in der WEC für Erzrivale Toyota startet, und zweitens wegen der zahlreichen Beleidigungen in der McLaren-Honda-Ära.

"Die Tatsache, dass ich mit Chevrolet-Power antrete, bedeutet, dass wir uns in der bestmöglichen Lage befinden, ganz vorne mitzukämpfen", ist Alonso davon überzeugt, dass ihm Chevrolet zum Sieg verhelfen wird. Das darf nicht komplett verwundern, denn vor zwei Jahren schied der Rennroutinier bei seiner Indy-500-Premiere, die er teilweise sogar anführte, mit einem Honda-Motorschaden aus.

Obwohl im Vorjahr Will Power mit einem Honda-Antrieb im "Nudeltopf" siegte, gilt allerdings das Honda-Triebwerk als bessere Wahl. "Ich hatte Anfang der Woche in Jimmie Johnsons NASCAR-Auto einen kleinen Vorgeschmack, wie leistungsstark der Chevy-Motor ist - und das hat mir gefallen", spielt Alonso auf seinen NASCAR-Test an und streut dem neuen Partner Rosen.

