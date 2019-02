Am 10. März beginnt auf dem Stadtkurs in St. Petersburg (Florida) die Saison 2019 der IndyCar-Serie. Insgesamt stehen in diesem Jahr wieder 17 Rennen auf dem Programm, wobei der Circuit of The Americas in Austin erstmals befahren wird. In der vergangenen Woche ging dort der offizielle Vorsaisontest über die Bühne.

Im Starterfeld für die IndyCar-Saison 2019 treffen unter anderem sieben Champions auf fünf Rookies. Die 24 Fahrzeuge stellen wir in dieser Fotostrecke vor.

Anzeige

© Motorsport-Total.com