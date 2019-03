Der 18-jährige US-Amerikaner Colton Herta ist seit Sonntag der jüngste Rennsieger der IndyCar-Serie.

Der Teenager, der am kommenden Samstag seinen 19. Geburtstag feiert, unterbot mit seinem Erfolg beim zweiten Saisonlauf in Austin/Texas die bisherige Rekordmarke von Graham Rahal (19 Jahre, drei Monate) aus dem Jahr 2008 in St. Petersburg/Florida.

Colton Herta, dessen Vater Brian selbst vier Rennen gewann und heute ein erfolgreiches Team besitzt, bestritt auf dem Circuit of the Americas erst sein drittes Rennen in der US-Rennserie.