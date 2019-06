Anfang Juni markiert im IndyCar-Kalender traditionell den Beginn der Saisonphase nach dem Indy 500. Eine noch nicht ganz so lange Tradition ist, dass das diese Phase mit dem Double-Header in Detroit eingeläutet wird. Auf dem Stadtkurs auf der Belle Isle findet auch in der IndyCar-Saison 2019 sowohl am Samstag als auch am Sonntag jeweils ein Rennen statt.

Die Startaufstellung wird dabei traditionell in zwei Gruppen-Qualifyings ermittelt, die am Samstag und Sonntag jeweils wenige Stunden vor dem zugehörigen Rennen über die Bühne gehen. Der absolut Schnellste holt sich die Pole-Position.

Die weiteren Piloten aus seiner Gruppe werden anhand des Ergebnisses auf die ungeraden Startplätze ab P3 gesetzt. Der Schnellste aus der langsameren Gruppe nimmt den zweiten Startplatz ein, die weiteren Piloten aus seiner Gruppe die geraden Startplätze ab P4.

Newgarden startet neben Rossi aus erster Reihe

Mit diesem Modus hat sich Alexander Rossi (Andretti-Honda) die Pole-Position für das Samstagsrennen gesichert. In Gruppe B der Samstagsqualifikation fuhr Rossi eine Zeit von 1:14,199 Minuten. Damit war er mehr als 0,6 Sekunden schneller als Josef Newgarden (Penske-Chevrolet), der mit 1:14,827 Minuten die Gruppe A anführte und somit neben Rossi aus der ersten Reihe starten wird.

Unter weiterer Berücksichtigung des für den Double-Header in Detroit typischen Quali-Modus gehen die Startplätze drei bis zehn in wenigen Stunden an: Scott Dixon (Ganassi-Honda; 3.), Felix Rosenqvist (Ganassi-Honda; 4.), Colton Herta (Harding-Honda; 5.), Ryan Hunter-Reay (Andretti-Honda; 6.), Patricio O'Ward (Carlin-Chevrolet; 7.), Zach Veach (Andretti-Honda; 8.), Takuma Sato (Rahal-Honda; 9.) und James Hinchcliffe (Schmidt-Honda; 10.).

Die größte Negativ-Überraschung des Qualifyings für Rennen 1 waren die Penske-Piloten Will Power und Simon Pagenaud. Qualifying-Spezialist Power startet als Sechster von Gruppe A nur von Position 12. Indy-500-Sieger Pagenaud war in Gruppe B Siebtschnellster und geht daher nur von Position 13 ins Samstagsrennen.

Der Start zu Rennen 1 des diesjährigen Double-Header in Detroit erfolgt kurz nach 15:30 Uhr Ortszeit (21:30 Uhr MESZ). Die Renndistanz beträgt 70 Runden. Die Uhrzeit des Starts und die Renndistanz gelten so auch für Rennen 2 am Sonntag. Die Startaufstellung für dieses zweite Rennen des Wochenendes wird am Sonntagvormittag (Ortszeit) im zweiten Gruppen-Qualifying ermittelt.

