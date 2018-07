Der dreimalige Motorrad-Weltmeister Dani Pedrosa beendet seine Karriere nach der laufenden Saison. Das gab der 32-jährige Spanier drei Tage vor dem Großen Preis von Deutschland am Sachsenring bekannt. "Ich habe andere Prioritäten in meinem Leben. Jetzt kommt ein neues Kapitel", sagte MotoGP-Pilot Pedrosa, der sein WM-Debüt im Jahr 2001 gegeben und seit dem Aufstieg in die Königsklasse (2006) 31 Siege gefeiert hat.

"Es ist eine schwierige Entscheidung. Ich habe lange darüber nachgedacht", erklärte Pedrosa. Als der 1,58 m kleine Rennfahrer über die schönsten Momente seiner Laufbahn reden wollte, kamen ihm die Tränen. "Ich bin stolz auf meine Leistungen", so Pedrosa.

Vor einigen Wochen hatte die Honda Racing Corporation (HRC) erklärt, dass der japanische Hersteller und Pedrosa zum Saisonende nach 18 gemeinsamen Jahren getrennte Wege gehen werden. Nachfolger im Honda-Werksteam wird Pedrosas Landsmann Jorge Lorenzo, der derzeit für Ducati fährt.

Rossi bedauert Pedrosa-Abschied

"Das ist schade für die MotoGP", sagte der italienische Superstar Valentino Rossi zum Abschied: "Und es ist auch schade, dass er in der MotoGP nie Weltmeister geworden ist. Er hätte es verdient gehabt."

Pedrosa holte 2003 (125 ccm), 2004 und 2005 (jeweils 250 ccm) den WM-Titel. In der MotoGP wurde der Katalane dreimal Vizeweltmeister. Carmelo Ezpeleta, Geschäftsführer des WM-Vermarkters Dorna, würdigte Pedrosa und kündigte an, dass sein spanischer Landsmann beim Rennen in Valencia zur MotoGP-Legende ernannt werden wird.