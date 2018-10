Ein ungebetener Streckenbesucher hat Motorrad-Pilot Jonas Folger bei Testfahrten im spanischen Jerez einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dem 25-Jährigen flog bei einer Geschwindigkeit von fast 250 km/h ein Vogel vor den Helm und durchschlug das Visier, Folger erlitt einen Nasenbeinbruch.

"Wenn du einen Vogel mit 245 km/h triffst", schrieb Folger bei Instagram und veröffentlichte ein Foto mit verbundener Nase. Auch Schnittwunden auf der Stirn und einer Wange sind zu sehen. Dazu verwendete der Oberbayer den Hashtag "#brokennose".

Der frühere MotoGP-Fahrer war auf einer neuen Moto2-Maschine von Kalex unterwegs, wurde durch den Vogel aber am ersten von zwei Testtagen ausgebremst.

Jonas Folger bricht sich im Training die Nase © Instagram@jonasfolger94

Nach dem WM-Saisonfinale in Valencia (18. November) wird Folger als MotoGP-Testfahrer für Yamaha zum Einsatz kommen und diese Arbeit auch in der kommenden Saison fortsetzen. Ob mit seiner neuen Rolle auch Wildcard-Einsätze an Rennwochenenden einhergehen werden, ist noch unklar.