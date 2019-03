MotoGP-Weltmeister Marc Marquez (26) hat nach seiner Schulteroperation schneller als erwartet zurück zu alter Stärke gefunden.

Der spanische Motorrad-Pilot fuhr in Katar beim Trainingsauftakt vor dem ersten WM-Lauf am Sonntag (18 Uhr) mit seiner Honda Rundenrekord und sendete ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz (Alle Infos zur MotoGP).

Marquez benötigte in der zweiten Session bei seiner besten Runde 1:53,380 Minuten, dahinter folgten Maverick Vinales (Spanien/Yamaha/1:53,854) und Jack Miller (Australien/Ducati/1:53,908). Die bisherige Bestmarke hatte im Vorjahr der Franzose Johann Zarco aufgestellt (1:53,680).

Marquez mit schneller Genesung

Titelverteidiger Marquez war im Dezember nach großen Schulterproblemen vier Stunden operiert worden. Noch vor vier Wochen erklärte der siebenmalige Motorrad-Weltmeister, dass er in Katar "nicht bei 100 Prozent" sein werde. Die Genesung verläuft offensichtlich schneller als erwartet.