Bradl rast in die Top Ten

Stefan Bradl landete in Jerez auf Platz zehn

Bei seinem ersten MotoGP-Einsatz in dieser Saison landet Stefan Bradl auf Platz zehn. Der Sieg in Jerez geht an den spanischen Weltmeister Marc Marquez.