Marc Marquez bleibt der Dominator in der MotoGP. Mit dem Sieg in Thailand macht der Spanier seinen sechsten Weltmeister-Titel in der MotoGP perfekt.