Marc Marquez richtet den Blick am Tag nach seinem gescheiterten Blitz-Comeback schon wieder nach vorn.

"Ich werde sofort wieder hart arbeiten, um in eineinhalb Wochen in Brünn zu starten. Ich werde mein Bestes geben, um wieder auf dem Motorrad zu sitzen und meine Leidenschaft zu genießen, sagte der spanische Serienweltmeister am Rande des zweiten Saisonrennens in der MotoGP in Jerez.

Am 9. August will der 27-Jährige also beim Großen Preis von Tschechien wieder in den WM-Kampf einsteigen und die Aufholjagd starten.

Anzeige

Denn mit null Punkten nach zwei Rennen geht Marquez mit einer schweren Hypothek in die wegen der Coronakrise auf 13 Grands Prix verkürzte Saison. Sein größter Konkurrent Fabio Quartararo hatte das erste Jerez-Rennen für sich entschieden, für den zweiten Lauf sicherte sich der französische Yamaha-Pilot die Pole Position.

Marquez bricht Comeback-Versuch ab

Eigentlich hatte Marquez sein Comeback schon vier Tage nach seiner Operation am rechten Oberarm geben wollen. Doch den Versuch, am Qualifying teilzunehmen, musste Marquez am Samstag nach nur einer Runde abbrechen. Schon bei seinen ersten Versuchen im dritten freien Training hatte er sich äußerst schwergetan.

Der erfolgsverwöhnte Spanier musste damit zum ersten Mal in seiner MotoGP-Karriere auf einen Rennstart verzichten. Seit seinem Einstieg im Jahr 2013 hatte er keinen einzigen Lauf in der MotoGP verpasst und seitdem sechs WM-Titel eingefahren. Nur im Jahr 2015 musste sich Marquez mit einem dritten Platz begnügen, auch damals war er durch einen Bruch im Mittelhandknochen im Saisonfinale gehandicapt gewesen.