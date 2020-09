MotoGP in Misano vor 10.000 Fans

vergrößernverkleinern Ganz so voll wird es nicht, aber die Fans kehren an die Rennstrecke zurück © Imago

SID Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Die Fans feiern ihr Comeback an den Rennstrecken der MotoGP. In Misano werden entliche Zuschauer kommen - die sich aber an viele Regeln halten müssen.