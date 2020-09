MotoGP-Pilot Stefan Bradl kehrt nach seiner Armverletzung bereits am kommenden Wochenende wieder in die WM zurück. Wie das Honda-Werksteam bestätigte, wird der Zahlinger beim Rennen in Barcelona wieder den langzeitverletzten Marc Marquez vertreten. Bradl hatte am vergangenen Wochenende wegen Problemen mit dem rechten Arm im italienischen Misano Adriatico gefehlt.

"Meinem Arm geht es viel besser", sagte Bradl: "Nach einer Woche Ruhe fühle ich mich gut und bin motiviert, zurückzukehren."

Der frühere Moto2-Weltmeister fährt in der Königsklasse als Ersatzpilot für den verletzten Serienweltmeister Marquez (Spanien) bislang jedoch hinterher. Noch konnte der 30-Jährige keinen Punkt sammeln.