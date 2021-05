Die Motorrad-WM macht mindestens bis 2026 am Sachsenring Station. Der ADAC und MotoGP-Rechteinhaber Dorna Sports gaben am Freitag die langfristige Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit bekannt. Bereits seit 1998 fährt die Motorrad-Königsklasse auf der Traditionsstrecke nahe Hohenstein-Ernstthal. 2020 wurde das Rennen wegen der Corona-Pandemie abgesagt, in diesem Jahr wird am 20. Juni ohne Zuschauer gefahren.

"Gerade in diesen schwierigen Zeiten war es uns wichtig, rechtzeitig die Weichen zu stellen und dem Sachsenring als Motorrad-Mekka eine langfristige Perspektive zu geben. Unter Motorrad-Fans längst ein absolutes Saisonhöhepunkt, ist die MotoGP am Sachsenring in der deutschen Sportwelt eine feste Größe", sagte ADAC-Sportpräsident Hermann Tomczyk (70), der am Wochenende altersbedingt aus seinem Amt scheidet.