35 Jahre nach Wayne Gardners Gewinn des Weltmeistertitels auf der 500er steigt sein Sohn Remy (23) in die Königsklasse der Motorrad-WM auf.

Der Australier tritt im kommenden Jahr in der MotoGP für das Tech3-KTM-Team an. Das gab der österreichische Hersteller am Mittwoch bekannt.

Für Remy Gardner wird ein Traum war

Wayne Gardner (61) hatte 1987 mit Honda in der damals höchsten Klasse seinen einzigen WM-Titel geholt.

Anzeige

Alles zur Formel 1 und zum Motorsport-Wochenende im AvD Motor & Sport Magazin – Sonntag ab 21.45 Uhr LIVE im TV und STREAM auf SPORT1

Remy Gardner führt derzeit das Gesamtklassement der Moto2 an, am vergangenen Wochenende feierte in Mugello/Italien seinen zweiten Grand-Prix-Sieg. Außerdem stehen in dieser Saison drei zweite Plätze zu Buche. Rang vier in Jerez/Spanien war 2021 seine bislang schlechteste Position.

"Für mich wird ein Traum wahr", sagte Gardner: "Es ist eine unglaubliche Chance."