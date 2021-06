Die Motorrad-WM macht in diesem Jahr nicht in Japan Halt. Der ursprünglich für den 3. Oktober geplante Grand Prix in Motegi wurde wegen der durch die Corona-Pandemie entstandenen "Reisekomplikationen und logistischen Einschränkungen" gestrichen. Das gaben der Weltverband FIM, die Teamvereinigung IRTA und der WM-Vermarkter Dorna am Mittwoch bekannt.

Auf diesen Termin wurde der Große Preis von Amerika in Austin/Texas gelegt. Bislang hatte es kein Datum für die Austragung gegeben. Der Grand Prix von Thailand wurde im Rahmen der Neuterminierungen vom 10. auf den 17. Oktober verschoben.

Die Termine im Überblick:

Anzeige

27. Juni: Großer Preis der Niederlande in Assen

8. August: Großer Preis der Steiermark in Spielberg

15. August: Großer Preis von Österreich in Spielberg

29. August: Großer Preis von Großbritannien in Silverstone

12. September: Großer Preis von Aragon in Alcaniz

19. September: Großer Preis von San Marino in Misano

03. Oktober: Großer Preis von Amerika in Austin/Texas

17. Oktober: Großer Preis von Thailand in Buriram

24. Oktober: Großer Preis von Australien auf Phillip Island

31. Oktober: Großer Preis von Malaysia in Sepang

14. November: Großer Preis von Valencia

noch ohne neuen Termin:

Großer Preis von Argentinien in Termas de Rio Hondo