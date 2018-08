Mit der 60. Auflage des Daytona 500 beginnt am 18. Februar die Saison 2018 der Monster Energy NASCAR Cup Series. Wie schon 2017, so werden die Rennen der NASCAR-Topliga auch in diesem Jahr wieder in drei Rennsegmente (Stages) unterteilt, wobei es nach Stage 1 und Stage 2 jeweils Bonus- beziehungsweise Playoff-Punkte gibt.

Die einzige Ausnahme der 3-Stage-Regel bildet das Coca-Cola 600 am 27. Mai in Charlotte. Dieses Rennen, das mit 600 Meilen das längste im gesamten NASCAR-Kalender ist, wird wie 2017 erneut in vier Segmente unterteilt.

Indes findet das 2018er Playoff-Rennen in Charlotte (30. September) erstmals nicht auf dem 1,5-Meilen-Oval, sondern auf dem sogenannten "Roval" statt. Die Streckenlänge der Kombination aus Oval und Rundkurs im Infield beträgt 2,28 Meilen.

Für alle anderen 35 Rennen lassen sich die Stage-Längen der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

Datum - Rennen - Runden - Runden pro Stage

18.02. - Daytona - 200 - 60-60-8025.02. - Atlanta - 325 - 85-85-15504.03. - Las Vegas - 267 - 80-80-10711.03. - Phoenix - 312 - 75-75-16218.03. - Fontana - 200 - 60-60-8025.03. - Martinsville - 500 - 130-130-24008.04. - Fort Worth - 334 - 85-85-16415.04. - Bristol - 500 - 125-125-25021.04. - Richmond - 400 - 100-100-20029.04. - Talladega - 188 - 55-55 -7806.05. - Dover - 400 - 120-120-16012.05. - Kansas City - 267 - 80-80-10727.05. - Charlotte - 400 - 100-100-100-10003.06. - Pocono - 160 - 50-50-6010.06. - Brooklyn - 200 - 60-60-8024.06. - Sonoma - 110 - 25-25-6001.07. - Chicago - 267 - 80-80-10707.07. - Daytona - 160 - 40-40-8014.07. - Sparta - 267 - 80-80-10722.07. - Loudon - 301 - 75-75-15129.07. - Pocono - 160 - 50-50-6005.08. - Watkins Glen - 90 - 20-20-5012.08. - Brooklyn - 200 - 60-60-8018.08. - Bristol - 500 - 125-125-25002.09. - Darlington - 367 - 100-100-16709.09. - Indianapolis - 160 - 50-50-60Playoffs:16.09. - Las Vegas - 267 - 80-80-10722.09. - Richmond - 400 - 100-100-20030.09. - Charlotte (Roval) - 109 - 25-25-5907.10. - Dover - 400 - 120-120-16014.10. - Talladega - 188 - 55-55-7821.10. - Kansas City - 267 - 80-80-10728.10. - Martinsville - 500 - 130-130-24004.11. - Fort Worth - 334 - 85-85-16411.11. - Phoenix - 312 - 75-75-16218.11. - Homestead - 267 - 80-80-10

