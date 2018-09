Das Brickyard 400 in Indianapolis hat am Montag mit Verspätung die Entscheidung über die Playoff-Teilnehmer im Kampf um den NASCAR Cup-Titel 2018 gebracht.

Beginnend mit dem Playoff-Auftakt am 16. September in Las Vegas nehmen 16 Fahrer den Titelkampf in Angriff. Nach dem Rundkurs-Rennen am 30. September auf dem Roval in Charlotte verringert sich der Kreis der Titelkandidaten auf 12 Fahrer. Nach dem Rennen am 21. Oktober auf dem Kansas Speedway auf 8 Fahrer und nach dem Rennen am 11. November auf dem ISM Raceway in Phoenix auf die finalen 4 Titelkandidaten.

In unserer Fotostrecke der Playoff-Teilnehmer im NASCAR Cup 2018 stellen wir die Ausgangssituation in Form der 16 Fahrer mitsamt ihrer Autos vor:

Ausschlaggebend für das Ranking sind die im Verlauf der Regular-Season eingefahrenen Playoff-Punkte. Diese setzen sich aus Anzahl der Saisonsiege, Anzahl der Stage-Siege sowie Platzierung in der Gesamtwertung am Ende der Regular-Season zusammen.

