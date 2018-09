Los geht's mit dem Titelkampf in der NASCAR Cup-Saison 2018! Das erste von zehn Playoff-Rennen steigt am Sonntag auf dem Las Vegas Motor Speedway. Der anfängliche Kreis der Titelanwärter umfasst 16 Fahrer, die darauf bedacht sind, sich mit einem Sieg beim South Point 400 direkt für die zweite - dann nur noch zwölfköpfige - Playoff-Stufe zu qualifizieren.

Den ersten Schwung auf dem Weg zu diesem Schritt hat am Freitag etwas überraschend Erik Jones (Gibbs-Toyota) aufgebaut, denn er startet beim Playoff-Auftakt von ganz vorn. Mit seiner im dritten Qualifying-Segment (Q3) gefahrenen Rundenzeit von 28,705 Sekunden (188,121 Meilen pro Stunde) fuhr "That Jones Boy" auf die Pole-Position für das erste Las-Vegas-Herbstrennen in der Geschichte der NASCAR-Topliga.

"Nach dem Training war mir klar, dass wir hier ein gutes Auto haben. Dass es aber so gut ist, um damit auf die Pole fahren zu können, hätte ich nicht gedacht", zeigt sich Jones überrascht. Für den 22-jährigen Gibbs-Piloten, der seine zweite volle Cup-Saison fährt, ist die zweite Pole-Position seiner Karriere, nachdem er in seiner Rookie-Saison 2017 in Bristol von ganz vorn gestartet war.

Neben Polesitter Jones startet Penske-Pilot Joey Logano, der Schnellste des Auftakttrainigns, dank zweitschnellster Q3-Zeit ebenfalls aus der ersten Reihe. Die weiteren 14 Playoff-Teilnehmer haben sich wie folgt qualifiziert: Denny Hamlin (3.), Kyle Busch (4.), Kevin Harvick (5.), Ryan Blaney (6.), Chase Elliott (7.), Kurt Busch (8.), Alex Bowman (9.), Martin Truex Jr. (10.), Kyle Larson (11.), Brad Keselowski (13.), Clint Bowyer (15.), Aric Almirola (16.), Jimmie Johnson (17.) und Austin Dillon (18.).

Alle 16 Titelanwärter haben somit im ersten Qualifying der Playoffs 2018 den Q2-Einzug geschafft. Der Einzug ins zwölfköpfige Q3 glückte aber "nur" elf von ihnen. "Ausreißer" ist Ganassi-Pilot Jamie McMurray, der als schnellster Fahrer ohne Chance auf den Titel von Position 12 startet.

Der Start zum South Point 400 in Las Vegas erfolgt am Sonntag gegen 21:15 Uhr MESZ. Die Aufteilung der 267 Runden in die drei Rennsegmente (Stages) wird anhand des Schemas 80-80-107 Runden vorgenommen.

