Von Las Vegas bis Miami: Auf zehn Strecken, verteilt auf zehn US-Bundesstaaten, werden an den kommenden zehn Wochenenden die vier Playoff-Stufen der Monster Energy NASCAR Cup Series 2018 ausgetragen.

In der "Round of 16" kämpfen 16 Fahrer um den Einzug in die "Round of 12", in der zwölf Fahrer um den Einzug in die "Round of 8" kämpfen. In dieser kämpfen acht Fahrer um den Einzug in die "Championship 4", in der schließlich vier Fahrer um den Titel des Champions in der Monster Energy NASCAR Cup Series 2018 kämpfen.

Bezüglich der Strecken hat sich in dieser Saison verglichen mit den Vorjahren einiges getan. Playoff-Auftakt ist nicht mehr in Chicago, sondern in Las Vegas, wo zum ersten Mal ein Playoff-Rennen stattfindet. Auch Richmond richtet erstmals ein Playoff-Rennen aus. Und die als "Roval" bezeichnete Kombination aus Oval und Infield-Kurs in Charlotte ist sogar erstmals überhaupt im NASCAR-Kalender vertreten.

Unterm Strich befinden sich in den diesjährigen Playoffs vier Intermediate-Ovale, zwei Ein-Meilen-Ovale, zwei Short-Tracks, ein als "Roval" verkappter Rundkurs und ein Superspeedway. Für Abwechslung ist also (endlich) gesorgt.

Nachfolgend die zehn Playoff-Strecken 2018 im Detail:

Las Vegas Motor Speedway

Ort: Las Vegas (Nevada)Typ: Intermediate-OvalLänge: 1,500 MeilenKurvenüberhöhung: 20 GradIm Kalender seit: 1998In den Playoffs seit: 2018

Saison 2018Playoff-Stufe: Round of 16Playoff-Rennen: 1 von 10Datum: 16. SeptemberStartzeit: 21:00 Uhr MESZName: South Point 400Runden: 267 (80-80-107)Sieger Frühjahrsrennen: Kevin Harvick

HistorieStreckenrekord: 27,498 Sekunden (196,378 Meilen pro Stunde)Streckenrekordhalter: Kurt Busch (2016)Meiste Pole-Positions: Kasey Kahne (3)Meiste Pole-Positions 2018er Playoff-Piloten: Kyle Busch, Kurt Busch (2)Meiste Siege: Jimmie Johnson (4)Vorjahressieger Playoff-Rennen: -

Richmond Raceway

Ort: Richmond (Virginia)Typ: Short-TrackLänge: 0,750 MeilenKurvenüberhöhung: 14 GradIm Kalender seit: 1953In den Playoffs seit: 2018

Saison 2018Playoff-Stufe: Round of 16Playoff-Rennen: 2 von 10Datum: 22. SeptemberStartzeit: 01:30 Uhr MESZ (23. September)Name: Federated Auto Parts 400Runden: 400 (100-100-200)Sieger Frühjahrsrennen: Kyle Busch

HistorieStreckenrekord: 20,674 Sekunden (130,599 Meilen pro Stunde)Streckenrekordhalter: Jeff Gordon (2013)Meiste Pole-Positions: Richard Petty, Bobby Allison (8)Meiste Pole-Positions 2018er Playoff-Piloten: Denny Hamlin (3)Meiste Siege: Richard Petty (13)Meiste Siege 2018er Playoff-Piloten: Kyle Busch (5)Vorjahressieger Playoff-Rennen: -

Charlotte Motor Speedway (Roval)

Ort: Concord (North Carolina)Typ: Rundkurs (mit Steilkurven)Länge: 2,280 MeilenKurvenüberhöhung: 24 GradIm Kalender seit: 2018In den Playoffs seit: 2018

Saison 2018Playoff-Stufe: Round of 16Playoff-Rennen: 3 von 10Datum: 30. SeptemberStartzeit: 20:00 Uhr MESZName: Bank of America Roval 400Runden: 109 (25-25-59)Sieger Frühjahrsrennen: -

HistorieStreckenrekord: -Streckenrekordhalter: -Meiste Pole-Positions: -Meiste Siege: -Vorjahressieger Playoff-Rennen: -

Dover International Speedway

Ort: Dover (Delaware)Typ: Ein-Meilen-OvalLänge: 1,000 MeilenKurvenüberhöhung: 24 GradIm Kalender seit: 1969In den Playoffs seit: 2004

Saison 2018Playoff-Stufe: Round of 12Playoff-Rennen: 4 von 10Datum: 7. OktoberStartzeit: 20:00 Uhr MESZName: TBARunden: 400 (120-120-160)Sieger Frühjahrsrennen: Kevin Harvick

HistorieStreckenrekord: 21,892 Sekunden (164,444 Meilen pro Stunde)Streckenrekordhalter: Brad Keselowski (2014)Meiste Pole-Positions: David Pearson (6)Meiste Pole-Positions 2018er Playoff-Piloten: Jimmie Johnson, Denny Hamlin, Martin Truex Jr. (3)Meiste Siege: Jimmie Johnson (11)Vorjahressieger Playoff-Rennen: Kyle Busch

Talladega Superspeedway

Ort: Talladega (Alabama)Typ: SuperspeedwayLänge: 2,660 MeilenKurvenüberhöhung: 33 GradIm Kalender seit: 1969In den Playoffs seit: 2004

Saison 2018Playoff-Stufe: Round of 12Playoff-Rennen: 5 von 10Datum: 14. OktoberStartzeit: 20:00 Uhr MESZName: 1000Bulbs.com 500Runden: 188 (55-55-78)Sieger Frühjahrsrennen: Joey Logano

HistorieStreckenrekord: 44,998 Sekunden (212,809 Meilen pro Stunde)Streckenrekordhalter: Bill Elliott (1987)Meiste Pole-Positions: Bill Elliott (8)Meiste Pole-Positions 2018er Playoff-Piloten: Kevin Harvick (2)Meiste Siege: Dale Earnhardt (10)Meiste Siege 2018er Playoff-Piloten: Brad Keselowski (5)Vorjahressieger Playoff-Rennen: Brad Keselowski

Kansas Speedway

Ort: Kansas City (Kansas)Typ: Intermediate-OvalLänge: 1,500 MeilenKurvenüberhöhung: 17 bis 20 Grad (progressiv)Im Kalender seit: 2001In den Playoffs seit: 2004

Saison 2018Playoff-Stufe: Round of 12Playoff-Rennen: 6 von 10Datum: 21. OktoberStartzeit: 20:00 Uhr MESZName: Hollywood Casino 400Runden: 267 (80-80-107)Sieger Frühjahrsrennen: Kevin Harvick

HistorieStreckenrekord: 27,304 Sekunden (197,773 Meilen pro Stunde)Streckenrekordhalter: Kevin Harvick (2014)Meiste Pole-Positions: Kevin Harvick (4)Meiste Siege: Jeff Gordon, Jimmie Johnson, Kevin Harvick (3)Vorjahressieger Playoff-Rennen: Kevin Harvick

Martinsville Speedway

Ort: Martinsville (Virginia)Typ: Short-TrackLänge: 0,526 MeilenKurvenüberhöhung: 12 GradIm Kalender seit: 1949In den Playoffs seit: 2004

Saison 2018Playoff-Stufe: Round of 8Playoff-Rennen: 7 von 10Datum: 28. OktoberStartzeit: 19:30 Uhr MEZ (Zeitumstellung in Mitteleuropa)Name: First Data 500Runden: 500 (130-130-240)Sieger Frühjahrsrennen: Clint Bowyer

HistorieStreckenrekord: 18,898 Sekunden (100,201 Meilen pro Stunde)Streckenrekordhalter: Joey Logano (2014)Meiste Pole-Positions: Darrell Waltrip (8)Meiste Pole-Positions 2018er Playoff-Piloten: Joey Logano (4)Meiste Siege: Richard Petty (15)Meiste Siege 2018er Playoff-Piloten: Jimmie Johnson (9)Vorjahressieger Playoff-Rennen: Kyle Busch

Texas Motor Speedway

Ort: Fort Worth (Texas)Typ: Intermediate-OvalLänge: 1,500 MeilenKurvenüberhöhung: 20 Grad (Turns 1/2) und 24 Grad (Turns 3/4)Im Kalender seit: 1997In den Playoffs seit: 2005

Saison 2018Playoff-Stufe: Round of 8Playoff-Rennen: 8 von 10Datum: 4. NovemberStartzeit: 21:00 Uhr MEZName: AAA Texas 500Runden: 334 (85-85-164)Sieger Frühjahrsrennen: Kyle Busch

HistorieStreckenrekord: 26,877 Sekunden (200,915 Meilen pro Stunde)Streckenrekordhalter: Kurt Busch (2017)Meiste Pole-Positions: Kurt Busch (3)Meiste Siege: Jimmie Johnson (7)Vorjahressieger Playoff-Rennen: Kevin Harvick

Phoenix Raceway

Ort: Avondale (Arizona)Typ: Ein-Meilen-OvalLänge: 1,022 MeilenKurvenüberhöhung: 10 bis 11 Grad (Turns 1/2) und 8 bis 9 Grad (Turns 3/4) (jeweils progressiv)Im Kalender seit: 1988In den Playoffs seit: 2004

Saison 2018Playoff-Stufe: Round of 8Playoff-Rennen: 9 von 10Datum: 11. NovemberStartzeit: 20:30 Uhr MEZName: Can-Am 500Runden: 312 (75-75-162)Sieger Frühjahrsrennen: Kevin Harvick

HistorieStreckenrekord: 25,700 Sekunden (143,158 Meilen pro Stunde)Streckenrekordhalter: Jimmie Johnson (2015)Meiste Pole-Positions: Ryan Newman (4)Meiste Pole-Positions 2018er Playoff-Piloten: Jimmie Johnson (3)Meiste Siege: Kevin Harvick (9)Vorjahressieger Playoff-Rennen: Matt Kenseth

Homestead-Miami Speedway

Ort: Homestead (Florida)Typ: Intermediate-OvalLänge: 1,500 MeilenKurvenüberhöhung: 18 bis 20 Grad (progressiv)Im Kalender seit: 1999In den Playoffs seit: 2004

Saison 2018Playoff-Stufe: Championship 4Playoff-Rennen: 10 von 10Datum: 18. NovemberStartzeit: 20:30 Uhr MEZName: Ford EcoBoost 400Runden: 267 (80-80-107)Sieger Frühjahrsrennen: -

HistorieStreckenrekord: 29,795 Sekunden (181,238 Meilen pro Stunde)Streckenrekordhalter: Brad Keselowski (2014)Meiste Pole-Positions: Kurt Busch, Carl Edwards, Kasey Kahne, Jimmie Johnson, Denny Hamlin (2)Meiste Siege: Greg Biffle, Tony Stewart (3)Meiste Siege 2018er Playoff-Piloten: Denny Hamlin (2)Vorjahressieger Playoff-Rennen: Martin Truex Jr.

