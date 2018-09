Im Rennkalender der Monster Energy NASCAR Cup Series 2018 steht an diesem Wochenende in Form des Brickyard 400 in Indianapolis das letzte Rennen der Regular-Season und damit die endgültige Entscheidung über die Vergabe der 16 Playoff-Plätze an.

14 Piloten haben ihr Playoff-Ticket entweder über mindestens einen Saisonsieg oder aber über die Punkte bereits sicher. Die Hendrick-Piloten Jimmie Johnson und Alex Bowman haben derzeit die besten Chancen, die verbleibenden beiden Playoff-Tickets noch zu ergattern, sicher sind diese ihnen aber noch nicht.

Die Startaufstellung zum Brickyard 400 muss am Sonntag in Form der aktuellen Owner-Wertung vorgenommen werden, denn das für Samstag angesetzte Qualifying ist abgesagt worden. Grund dafür sind heftige Regenfälle, die am Samstag überhaupt keinen Fahrbetrieb zuließen beziehungsweise zulassen. Auch die beiden Freien Trainings der NASCAR-Topliga sowie darüber hinaus das Qualifying und das Rennen der zweiten NASCAR-Liga (Xfinity-Serie) fallen aus. Das Xfinity-Rennen wird erst am Montag um 10:00 Uhr Ortszeit (16:00 Uhr MESZ) nachgeholt.

Was das Brickyard 400 betrifft, so wird aufgrund der Quali-Absage Kyle Busch (Gibbs-Toyota) vom besten Startplatz ins Rennen gehen. Kevin Harvick (Stewart/Haas-Ford) startet neben ihm aus der ersten Reihe, gefolgt von Martin Truex Jr. (Furniture-Row-Toyota; 3.) und Kurt Busch (Stewart/Haas-Ford; 4.) in der zweiten Reihe. Die beiden größten Hoffnungsträger auf die beiden letzten Playoff-Tickets - Jimmie Johnson und Alex Bowman - starten von den Positionen 14 und 15, weil für die Startaufstellung nicht die Setzliste für die Playoffs, sondern die Owner-Wertung zählt.

Das Brickyard 400 ist derzeit noch für Sonntag angesetzt, allerdings eine Stunde früher als ursprünglich geplant. Die Grüne Flagge für die 160 Runden (aufgeteilt in 50-50-60 Runden) soll nun am Sonntag kurz nach 13:00 Uhr Ortszeit (19:00 Uhr MESZ) fallen.

