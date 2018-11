Am Rande des NASCAR-Cup-Rennens in Fort Worth hat sich am Sonntag ein tragischer Zwischenfall ereignet, bei dem zwei Zuschauer schwer verletzt wurden. Wie die Nachrichtenagentur 'Associated Press' unter Berufung auf Behördenvertreter meldet, haben wie beiden Männer in ihrem Campingbus eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. Beide wurden demnach ins Krankenhaus gebracht und befinden sich in kritischem Zustand.

Gegen 9:00 Uhr Ortszeit waren die Rettungskräfte an der Rennstrecke von Besuchern alarmiert worden, die neben dem Bus der Betroffenen geparkt hatten. Nach der Erstversorgung im Medical-Center des Texas International Speedway wurde einer der Verletzten per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus transportiert und wird dort nun in einer Druckkammer behandelt.

Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr soll der Betrieb einer Gasheizung in dem nicht ausreichend belüfteten Campingbus die Kohlenmonoxid-Vergiftung verursacht haben.

© Motorsport-Total.com