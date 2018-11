Joey Logano hat es geschafft und die "Big 3" der NASCAR bezwungen. Im packenden Finale der Monster Energy NASCAR Cup Series 2018 auf dem Homestead-Miami Speedway setzte sich der Penske-Pilot in mehreren engen Zweikämpfen gegen Martin Truex Jr. durch und krönte sich mit dem Rennsieg erstmals in seiner Karriere zum Champion der höchsten NASCAR-Liga.

"Ich habe mein ganzes Leben hart dafür gekämpft, an diesen Punkt zu kommen. Jetzt habe ich es geschafft, auch, weil meine Boxencrew fantastische Arbeit geleistet hat. Wir sind Champions - NASCAR-Champions", so die ersten Worte von Joey Logano nach dem größten Erfolg seiner Karriere.

Truex Jr. verpasste beim letzten Rennen von Furniture Row Racing die erfolgreiche Titelverteidigung knapp und wurde mit Platz zwei Vize-Champion. Kevin Harvick (Stewart/Haas-Ford) und Kyle Busch (Gibbs-Toyota) liefen sowohl im Rennen als auch im Titelkampf auf den Positionen drei und vier ein.

Eine detaillierte Chronologie des Titelkampfs 2018 inklusive Stimmen aller Beteiligten folgt in Kürze in einem separaten Artikel

Abgesehen von Polesitter Denny Hamlin, der mit seinem Gibbs-Toyota anfangs 37 Runden führte und schließlich P12 belegte, spielte im Kampf um den Rennsieg neben den vier Titelkandidaten einzig Kyle Larson eine Rolle. Mit seinem Ganassi-Chevrolet führte Larson 45 Runden, gewann Stage 2 knapp vor Harvick, erwischte nach verpatztem Boxenstopp dann aber in Stage 3 die Mauer und kam schließlich nur auf Platz 13 ins Ziel.

"Abschiede" für Johnson, Kenseth, McMurray, Allmendinger

Im Schatten des Titelkampfs ging für Jimmie Johnson (Hendrick-Chevrolet) gleich in mehrfacher Hinsicht eine Ära zu Ende. Sowohl mit seinem bislang einzigen Hauptsponsor (Lowe's) als auch mit Crewchief Chad Knaus war es für den siebenmaligen Champion das letzte Rennen. Dieses beendete er auf Platz 14 und hat damit erstmals in seiner Karriere in der höchsten NASCAR-Liga eine sieglose Saison hingelegt.

Während Johnson bei Hendrick Motorsports für zwei weitere Jahre unter Vertrag steht und ab 2019 mit neuem Hauptsponsor (Ally) und neuem Crewchief (Kevin Meendering) antreten wird, ist die Karriere von Matt Kenseth mit Platz sechs aller Voraussicht nach zu Ende gegangen. Vor genau einem Jahr hatte der Champion von 2003 sein Cockpit bei Joe Gibbs Racing unfreiwillig für Erik Jones räumen müssen. 2018 legte er bei seinem vormaligen Arbeitgeber Jack Roush eine Teilzeitsaison hin, hat für 2019 aber keine derartigen Pläne.

Für Jamie McMurray (Ganassi-Chevrolet; 18.) und A.J. Allmendinger (JTG-Chevrolet; 19.) markierte Homestead voraussichtlich das Ende ihrer jeweils letzten vollen Saison in der NASCAR-Topliga. McMurray steht bei Chip Ganassi Racing vor der Ablösung durch Kurt Busch und wird 2019 wahrscheinlich nur noch das Daytona 500 (in einem dritten Ganassi-Auto) fahren. Allmendinger muss sein Cockpit bei JTG/Daugherty Racing 2019 an Ryan Preece abgeben, plant aber zumindest für die Rundkurs-Rennen zurückzukehren. Einen neuen Arbeitgeber hat "The Dinger" allerdings noch nicht gefunden.

Die NASCAR-Winterpause ist bekanntlich kurz. Schon am 17. Februar beginnt mit dem Daytona 500 die Saison 2019.

