Im Kalender der Monster Energy NASCAR Cup Series 2018 steht der finale Titelkampf an. Nach bislang 35 Saisonrennen, davon neun Playoff-Rennen, fällt am Sonntag auf dem Homestead-Miami Speedway die Entscheidung darüber, welcher der vier in die "Championship 4" eingezogenen Piloten der diesjährige Champion der höchsten NASCAR-Liga wird.

Die inzwischen traditionelle Finalbesetzung mit vier punktgleich antretenden Fahrern ist in diesem Jahr hochkarätig - um nicht zu sagen monstermäßig. Denn die insgesamt 22 Saisonsiege auf sich vereinenden Kevin Harvick (Stewart/Haas-Ford; acht Siege), Kyle Busch (Gibbs-Toyota; acht Siege), Martin Truex Jr. (Furniture-Row-Toyota; vier Siege) und Joey Logano (Penske-Ford; zwei Siege) haben sich im Anschluss an die Regular-Season in den Playoffs über die "Round of 16", die "Round of 12" und die "Round of 8" bis in die "Championship 4" gefahren.

Betrachtet man es einzig und allein aus dem Blickwinkel der eingefahrenen Saisonsiege, dann hätten am "Ford Championship Weekend" in Homestead lediglich Brad Keselowski oder Chase Elliott (jeweils drei Siege) anstelle von Joey Logano für ein noch etwas monströseres Finale an der Seite von Kevin Harvick, Kyle Busch und Martin Truex Jr. gesorgt.

Interessanterweise ist jedoch Aric Almirola derjenige Fahrer, der im Verlauf der neun Playoff-Rennen die beste durchschnittliche Platzierung aller ursprünglich 16 Playoff-Teilnehmer eingefahren hat. Almirolas Playoff-Schnitt von 8,6 übertrifft sowohl Logano (9,4) als auch Truex Jr. (9,9), Busch (10,9) und Harvick (12,4). Doch genau wie die dreifachen Saisonsieger Keselowski und Elliott, so ist beim finalen Vierkampf um den Titel auch Almirola außen vor. Und noch jemand ist außen vor: Chevrolet hat nach 2017 zum zweiten Mal in Folge keinen Fahrer in die "Championship 4" gebracht.

Darüber, wer den Einzug ins vierköpfige Finale geschafft hat, entschieden nicht allein die Saisonsiege und auch nicht zwingend die Konstanz in den Playoffs. Die "Big 3" dieser Saison - Kevin Harvick, Kyle Busch und Martin Truex Jr. - haben den Finaleinzug nicht zuletzt ihren im gesamten Saisonverlauf eingefahrenen Bonuspunkten für Siege und weitere Top-10-Platzierungen in den Rennsegmenten (Stages) zu verdanken. Von diesen zahlreichen Bonuspunkten konnten sie in den Playoffs zehren und stehen nun alle drei nach 2017 erneut im vierköpfigen Finale.

Nachfolgend liefern wir einen detaillierten Überblick, wie sich die "Big 3" sowie deren Endgegner Joey Logano ins 2018er Finale gefahren haben, mit welchem Paint-Scheme ihres Autos sie in Homestead antreten, wie ihre persönliche Homestead-Historie aussieht und nicht zuletzt, was sie vor dem Titel-Showdown zu sagen haben. Die Aussagen der Piloten wurden am Donnerstag bei der obligatorischen Pressekonferenz in Miami Beach abgegeben. Diese fand nach Jahren im Loews-Hotel nun erstmals im Edition-Hotel statt. Die Aussagen der Crewchiefs stammen vom Mittwoch.

Kevin Harvick

Kevin Harvick, seines Zeichens Champion 2014 und Vize-Champion 2015, ist zum vierten Mal in seiner Karriere im finalen Vierkampf um den Titel vertreten. Dabei wurde dieses Format der Titelentscheidung erst zur Saison 2014 eingeführt. Lediglich 2016 verpasste Harvick den Einzug in die "Championship 4" knapp.

Sollte Harvick den Titel 2018 gewinnen, würde er dies zwar für dasselbe Team wie 2014 (Stewart-Haas Racing) schaffen, allerdings für einen anderen Hersteller (Ford nach Chevrolet). Für die Teambesitzer Tony Stewart und Gene Haas wäre es bereits der dritte Titel in dieser Rolle, da Stewart selber in der Saison 2011 zu Meisterehren gefahren ist. Da er als Fahrer auch schon 2002 und 2005 Champion wurde, hätte Stewart im Falle eines erneuten Harvick-Titels dann sowohl als Fahrer als auch als Teambesitzer jeweils dreimal den Titel gewonnen.

Kevin Harvicks Saison 2018:Pole-Positions: 4Siege: 8 (2 Siege hinsichtlich der Playoffs entwertet)Stage-Siege: 18Top-5-Ergebnisse: 22Top-10-Ergebnisse: 28Führungsrunden: 1.932Ausfälle: 4Bestes Ergebnis in den Playoffs: 1. (Fort Worth; entwertet)Twitter-Hashtag: #4TheCupFotos: Kevin Harvick in der Saison 2018

Kevin Harvicks Homestead-Historie:Starts: 17Pole-Positions: 1 (2016)Siege: 1 (2014)Top-5-Ergebnisse: 9Top-10-Ergebnisse: 15Führungsrunden: 315Ausfälle: 0"Championship 4"-Teilnahmen (inklusive 2018): 4Bestes "Championship 4"-Resultat: 1. (2014)

Kevin Harvick: "Wenn man sich die vergangenen fünf Jahre ansieht, stellt man fest, dass wir oft Rückschläge überwinden mussten und unter Druck standen. So war es in diesem Jahr wieder. Wir haben aber bewiesen, dass wir dem Druck standhalten können. Es war ein großartiges Jahr. Jetzt gilt es noch einmal, alles richtig zu machen."

Tony Gibson (Crewchief) (Vertretung für den gesperrten Rodney Childers): "Meine größte Angst ist, es mit einem falschen strategischen Schachzug zu vermasseln. Ich habe Rodney gesagt, dass ich als Vertretung für ihn einfach einen guten Job abliefern will, sodass er und die Crew stolz auf mich sein können. Am ehesten lässt sich diese Situation vergleichen mit 1992, als ich der Tankmann von Alan Kulwicki war. Als er [beim Finale in Atlanta auf dem Weg zum Titelgewinn] als einziger an die Box kam, musste ich in 3,2 Sekunden genügend Sprit ins Auto füllen, dass er es bis in Ziel schafft. Die Verantwortung lastete damals auf meinen Schultern."

Kyle Busch

Kyle Busch, der Champion von 2015 und Vize-Champion von 2017, ist genau wie Harvick zum vierten Mal in fünf Jahren in die "Championship 4" einzogen. Der Gibbs-Pilot hat dies sogar viermal in Folge geschafft, nachdem er lediglich 2014 bei der Erstauflage dieses Titelformats nicht zu den vier finalen Anwärtern zählte.

Sollte Busch den Titel 2018 erringen, würde ihm dies genau zehn Jahre nach seiner ersten Saison im aktuellen Team - Joe Gibbs Racing - gelingen. Für Teambesitzer Joe Gibbs wäre es bereits der fünfte Titel in der höchsten NASCAR-Liga, nachdem lange vor Buschs 2015er Triumph schon Bobby Labonte (2000) und Tony Stewart (2002 und 2005) für den "Coach" zu Meisterehren gefahren sind.

Kyle Buschs Saison 2018 in Zahlen:Pole-Positions: 4Siege: 8Stage-Siege: 6Top-5-Ergebnisse: 21Top-10-Ergebnisse: 27Führungsrunden: 1.448Ausfälle: 3Bestes Ergebnis in den Playoffs: 1. (Richmond, Phoenix)Twitter-Hashtag: #18N18Fotos: Kyle Busch in der Saison 2018

Kyle Buschs Homestead-Historie:Starts: 13Pole-Positions: 0Siege: 1 (2015)Top-5-Ergebnisse: 3Top-10-Ergebnisse: 6Führungsrunden: 322Ausfälle: 2"Championship 4"-Teilnahmen (inklusive 2018): 4Bestes "Championship 4"-Resultat: 1. (2015)

Kyle Busch: "Es gab die Ära Jeff Gordon und danach gab es die Ära Jimmie Johnson. Ich bin mir nicht sicher, ob wir schon in der nächsten Ära angekommen sind und es jetzt unter uns ausmachen, wer der Beste dieser Ära ist. Aber die Tatsache, dass drei der vier Fahrer, die hier sitzen, in den vergangenen Jahren mehrfach im Finale dabei waren, sagt meiner Meinung nach schon einiges aus."

Adam Stevens (Crewchief): "Das Ganze fühlt sich ganz ähnlich an wie 2015. Auch damals waren wir spät in der Saison richtig gut drauf. Das gilt auch für Kyle. Er war mit sich und der Welt im Reinen und genauso ist es jetzt wieder. Er ist absolut heiß und hat einen Siegeswillen, der vielleicht größer ist als der eines jeden anderen. Ich würde uns aber ebenso wenig den Stempel des Favoriten aufdrücken wie ich ihn einem der anderen Anwärter aufdrücken würde."

Martin Truex Jr.

Martin Truex Jr., seines Zeichens Champion von 2017, tritt als Titelverteidiger an. Abgesehen von 2017 gehörte er auch 2015 zum Kreis der vier finalen Titelkandidaten und ist somit nun zum dritten Mal einer der vier Endgegner. Für Truex' Arbeitgeber Furniture Row Racing wird es ungeachtet des Ausgangs am Sonntag das Ende, denn mangels Geldgebern sperrt das weitab der NASCAR-Hochburg Charlotte im fernen Denver ansässige Team von Barney Visser exakt ein Jahr nach dem ersten Titelgewinn zu.

Sollte Truex Jr., der ab 2019 für Joe Gibbs Racing fahren wird, im letzten Rennen in der Geschichte von Furniture Row Racing noch einmal Champion werden, wäre er der erste Fahrer seit Jimmie Johnson 2010, der einen Titel erfolgreich verteidigen würde. In der nun fünfjährigen Ära der "Championship 4" wäre er somit der erste überhaupt, dem dies gelingen würde.

Martin Truex Jr.'s Saison 2018 in Zahlen:Pole-Positions: 4Siege: 4Stage-Siege: 10Top-5-Ergebnisse: 19Top-10-Ergebnisse: 20Führungsrunden: 996Ausfälle: 5Bestes Ergebnis in den Playoffs: 3. (dreimal)Twitter-Hashtag: #TruexJrFotos: Martin Truex Jr. in der Saison 2018

Martin Truex Jr.'s Homestead-Historie:Starts: 13Pole-Positions: 0Siege: 1 (2017)Top-5-Ergebnisse: 4Top-10-Ergebnisse: 8Führungsrunden: 189Ausfälle: 2"Championship 4"-Teilnahmen (inklusive 2018): 3Bestes "Championship 4"-Resultat: 1. (2017)

Martin Truex Jr.: "Ich habe ehrlich gesagt nicht darüber nachgedacht, wie es wäre, nicht zu gewinnen. Ich glaube jedenfalls schon, dass es den Sieg braucht, um den Titel zu gewinnen. Auf nichts anderes haben wir uns vorbereitet. Sollte Kyle Larson vorneweg fahren, reicht vielleicht auch der zweite Platz. Aber ich denke, so oder so braucht es ein perfektes Rennen."

Cole Pearn (Crewchief): "Ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen, wie emotional die vergangenen Wochen für uns alle waren. Dass wir jetzt noch einmal im Finale um den Titel kämpfen, bedeutet uns sehr viel. Es ist eine traurige Zeit für uns alle. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns vorbereitet war auf das, was wir fühlten, als wir am Dienstagabend zum letzten Mal den Transporter fertig beladen hatten. Als die Klappe nach oben ging, gab es viele traurige Gesichter und viele Tränen. In diesem Moment wurde uns allen klar, dass wir das zum letzten Mal gemeinsam erleben. Sollte unsere Crew als Champions auseinander gehen, wäre das unglaublich."

Joey Logano

Joey Logano, der Vize-Champion von 2016, ist im Kreis der diesjährigen vier Titelanwärter der einzige, der noch keinen Titel auf dem Konto hat. 2017 schaffte er am Ende der Regular-Season nicht einmal den Einzug in die Playoffs. Aber abgesehen von 2018 und 2016 war Logano schon 2014 einer der Teilnehmer der "Championship 4". Ob der Penske-Pilot seinen Zwei-Jahres-Rhythmus nun mit dem ganz großen Triumph krönen kann?

Sollte Logano den Titel 2018 erringen, wäre dies der größte Erfolg seiner Karriere, nachdem er als solchen bis dato den Sieg beim Daytona 500 des Jahres 2015 auf dem Konto hat. Für Teambesitzer Roger Penske wäre es im Falle des Logano-Titels der zweite Titel in der höchsten NASCAR-Liga. Für den ersten derartigen Penske-Titel sorgte Brad Keselowski in der Saison 2012, als es die "Championship 4" noch nicht gab.

Joey Loganos Saison 2018 in Zahlen:Pole-Positions: 1Siege: 2Stage-Siege: 5Top-5-Ergebnisse: 12Top-10-Ergebnisse: 25Führungsrunden: 854Ausfälle: 3Bestes Ergebnis in den Playoffs: 1. (Martinsville)Twitter-Hashtag: #TeamJLFotos: Joey Logano in der Saison 2018

Joey Loganos Homestead-Historie:Starts: 9Pole-Positions: 1 (2012)Siege: 0Top-5-Ergebnisse: 2Top-10-Ergebnisse: 4Führungsrunden: 78Ausfälle: 1"Championship 4"-Teilnahmen (inklusive 2018): 3Bestes "Championship 4"-Resultat: 2. (2016 mit P4 im Rennergebnis)

Joey Logano: "Es wurde die gesamte Saison über so viel über die 'Big 3' gesprochen und darüber, wie viele Rennen und Stages sie gewonnen haben und wie viele Runden sie angeführt haben. Unser Team hingegen hat erst in den Playoffs Schwung aufgebaut. So gesehen stimmt es schon, dass es die 'Big 3' und ich sind. Rein statistisch gesehen mag ich vielleicht der Underdog sein, aber ich habe das Gefühl, es mit ihnen aufnehmen zu können."

Todd Gordon (Crewchief): "Der Martinsville-Sieg erlaubte es uns, den Fokus frühzeitig auf Homestead zu richten. So hatten wir Gelegenheit, zwei Autos ausführlich im Windkanal zu testen und dann zu entscheiden, welches der beiden unser Einsatzauto und welches unser Ersatzauto für Homestead sein wird. Wir haben zwei produktive Wochen hinter uns und werden nun sehen, wo wir im Vergleich zu den anderen Anwärtern stehen. Ich glaube, unsere Schwierigkeiten des Jahres 2017 haben uns insgesamt noch stärker gemacht. Ich spüre, dass wir konkurrenzfähig sind."

Direktvergleich der "Championship 4"

Die Saison 2018 der vier finalen Titelanwärter:Fahrer - Auto - Siege - Stage-Siege - Top 5 - Top 10 - Führungsrunden - AusfälleKevin Harvick - Stewart/Haas-Ford - 8 - 18 - 22 - 28 - 1.932 - 4Kyle Busch - Gibbs-Toyota - 8 - 6 - 21 - 27 - 1.448 - 3Martin Truex Jr. - Furniture-Row-Toyota - 4 - 10 - 19 - 20 - 996 - 5Joey Logano - Penske-Ford - 2 - 5 - 12 - 25 - 854 - 3

Die Homestead-Historie der vier finalen Titelanwärter:Fahrer - Starts - Siege - Top 5 - Top10 - Führungsrunden - AusfälleKevin Harvick - 17 - 1 - 9 - 15 - 315 - 0Kyle Busch - 13 - 1 - 3 - 6 - 322 - 2Martin Truex Jr. - 13 - 1 - 4 - 8 - 189 - 2Joey Logano - 9 - 0 - 2 - 4 - 78 - 1

Die Karrieren der vier finalen Titelanwärter:Fahrer - Alter - Debüt - Starts - Siege - Top 5 - Top 10 - Führungsrunden - Ausfälle - TitelKevin Harvick - 42 - Rockingham 2001 - 645 - 45 - 190 - 335 - 13.023 - 35 - 1Kyle Busch - 33 - Las Vegas 2004 - 497 - 51 - 182 - 268 - 15.829 - 53 - 1Martin Truex Jr. - 38 - Atlanta 2004 - 476 - 19 - 86 - 180 - 7.515 - 57 - 1Joey Logano - 28 - Loudon 2008 - 362 - 20 - 103 - 178 - 5.017 - 30 - 0

Alle NASCAR-Champions der Playoff-Ära zum Durchblättern:

Die Entscheidung, welcher der vier punktgleichen Titelkandidaten sich am Sonntag in Homestead zum Champion krönt, fällt einzig und allein über die Platzierung im Rennen. Derjenige, der am weitesten vorn ins Ziel kommt, gewinnt den Titel. Bonuspunkte in den ersten beiden Rennsegmenten (Stages) gibt es beim Saisonfinale für die vier Titelanwärter nicht.

Lediglich die nicht mehr um den Titel fahrenden Piloten können über Bonuspunkte in den Stages ihre Platzierung in der abschließenden Punktewertung 2018 noch beeinflussen. So trennen derzeit die Fahrer auf den Tabellenrängen fünf bis acht - Chase Elliott, Kurt Busch, Aric Almirola und Brad Keselowski - gerade mal elf Punkte. In die Top 4 der Tabelle kann freilich keiner mehr vorstoßen.

Was die Titelentscheidung betrifft, so war seit Einführung des Formats, das im abschließenden Kampf von vier punktgleichen Fahren gipfelt, jedes Mal der Champion auch der Rennsieger des Finales in Homestead. Es wäre ein absolutes Kuriosum, sollte es ausgerechnet im hochkarätig besetzten Finale 2018 anders kommen und erstmals eine Platzierung hinter dem Rennsieger zum Titel reichen. Entscheidend für den Titel ist wie schon erwähnt "nur" das beste Rennergebnis in Reihen der vier Titelkandidaten.

Finaler Titel-Vierkampf auch in Xfinity- und Truck-Serie

Bevor der Champion 2018 in der NASCAR-Topliga ermittelt wird, stehen am "Ford Championship Weekend" auf dem Homestead-Miami Speedway zunächst die Titelentscheidungen in den beiden anderen NASCAR-Ligen auf dem Plan. Sowohl in der zweiten Liga (Xfinity Series) als auch in der dritten Liga (Camping World Truck Series) wird der Showdown ebenfalls mit vier punktgleich antretenden Titelanwärtern ausgetragen.

Im Truck-Rennen - dem Ford EcoBoost 200 am Freitag (Start: 20:00 Uhr Ortszeit beziehungsweise 2:00 Uhr MEZ in der Nacht von Freitag auf Samstag) - fahren zunächst Brett Moffitt (Hattori-Toyota), Justin Haley (GMS-Chevrolet), Johnny Sauter (GMS-Chevrolet) und Noah Gragson (Busch-Toyota) um den Titel.

Im Xfinity-Rennen - dem Ford EcoBoost 300 am Samstag (Start: 15:30 Uhr Ortszeit beziehungsweise 21:30 Uhr MEZ) - machen dann Cole Custer (Stewart/Haas-Ford), Christopher Bell (Gibbs-Toyota), Tyler Reddick (JR-Chevrolet) und Daniel Hemric (Childress-Chevrolet) den Titel unter sich aus.

Das Monster Energy Cup-Rennen - das Ford EcoBoost 400 am Sonntag (Start: 15:00 Uhr Ortszeit beziehungsweise 21:00 Uhr MEZ) - sieht schließlich die monstermäßig besetzte Titelentscheidung zwischen Kevin Harvick (Stewart/Haas-Ford), Kyle Busch (Gibbs-Toyota), Martin Truex Jr. (Furniture-Row-Toyota) und Joey Logano (Penske-Ford) und damit den Höhepunkt.

Homestead, here we go!

