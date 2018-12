Aktuell tritt Gordon, der die Startnummer 24 in der NASCAR-Geschichte geprägt hat, für FOX als Kommentator bei den NASCAR-Cup-Rennen auf. Außerdem gewann er im Jahr 2017 als Gaststarter für Wayne Taylor die 24 Stunden von Daytona im Cadillac DPi. Gordon ist aufgrund seiner Erfahrung und seines Erfolgs prädestiniert, eines Tages ein NASCAR-Team zu übernehmen.

Führende NASCAR-Teams: Wer übernimmt in Zukunft?

Nicht nur Hendrick muss sich Gedanken über seine Nachfolge machen, auch die anderen Teambesitzer haben bereits Lösungen parat. Richard Childress (73 Jahre), Jack Roush (76 Jahre), Joe Gibbs (78 Jahre), Richard Petty (81 Jahre) und Roger Penske (81 Jahre) sind nicht mehr die jüngsten Protagonisten im Geschäft, weshalb sich auch dort die Frage nach potenziellen Nachfolgern stellt.

Dahinter kommen dann Chip Ganassi (60 Jahre) und die bekannten Wood-Brüder (Eddie ist 66 Jahre und Len 62 Jahre alt). Doch wer wächst eigentlich als zweite Garde hinter den bekannten Teamchefs heran? Die Wood-Brüder wollen ihr Team an den jetzt 37-jährigen Jon Wood übergeben, wenn die Zeit des Rücktritts gekommen ist. Jon ist der Sohn von Eddie Wood.

Sollte Gene Haas (66 Jahre) eines Tages den Ruhestand genießen wollen, wird vermutlich Co-Besitzer Tony Stewart (47 Jahre) das Team übernehmen. Bob Leavine (74 Jahre) hat seine Familie hinter sich stehen, die im Falle eines Rückzugs die Leitung der Organisation übernehmen würde. Laut 'Autoweek' hat Childress bereits einen Notfallplan ausgearbeitet, sodass das Team sofort übernommen werden würde, wenn er nicht mehr agieren kann. Wer genau die Leitung übernehmen würde, verrät der NASCAR-Veteran nicht.

Roger Penske wird vermutlich auf seinen 55 Jahre alten Sohn Greg Penske setzen. Einen Rückzug würde der heute 81-Jährige aber noch nicht planen. Außerdem könnte auch sein Sohn Roger Penske jun. eine wichtige Rolle bei der Übernahme des Teams spielen. Auch Joe Gibbs plant mit seinem Sprössling: Coy Gibbs (49 Jahre) würde ihm im Motorsportgeschäft bereits sehr unterstützen. Auch seine Enkel hätten bereits das Potenzial, das Team weiterzuführen.

Bei Roush-Fenway trifft Präsident Steve Newmark schon jetzt die wichtigen Entscheidung. Roush sei aber noch immer eng mit dem Team verflochten. Da die Söhne kein Interesse an dem Geschäft ihres Vaters zeigen würden, könnte das Team also von den aktuellen Managern weitergeführt werden, sollte sich Roush komplett aus dem NASCAR-Geschäft zurückziehen.

Petty setzt ebenfalls auf seine Kinder: Kyle Petty und die Töchter Sharon, Lisa und Rebecca sind schon heute ein wichtiger Teil der Organisation. Rebeccas Mann Brian Moffitt ist der Geschäftsführer des Teams und könnte deshalb ebenfalls eine wichtige Rolle bei einer Übernahme spielen. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass der legendäre Name Petty auch in Zukunft nicht so schnell aus der NASCAR-Geschichte verschwindet.

