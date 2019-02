Härtere Strafen in NASCAR-Serien

Zäsur in den NASCAR-Serien: Bei technischen Vergehen können Rennsieger ab dieser Saison noch am Renntag disqualifiziert werden - Untersuchung in 90 Minuten.