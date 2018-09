Thomas Preining hat beim Porsche Carrera Cup seinen zweiten Start-Ziel-Sieg an diesem Wochenende eingefahren.

Der 20-Jährige verwies seine Verfolger in der Gesamtwertung Michael Ammermüller und Larry ten Voorde auf die Plätze zwei und drei.

Toni Wolf hingegen verpasste die erste Podiumsplatzierung seiner Laufbahn knapp.

Der 19-Jährige erzielte jedoch mit Rang vier sein bestes Karriereresultat, musste jedoch sechs Runden vor Rennende den Niederländer ten Voorde vorbeiziehen lassen.

Preining vor Meisterschaft

In der Gesamtwertung baut der Österreicher damit seine Führung aus und liegt nun vor dem letzten Rennwochenende am Hockenheimring mit 229 Punkten 27 Zähler vor seinem Teamkollegen Ammermüller (202). (DATENCENTER: Die Fahrerwertung des Porsche Carrera Cups)

Bereits am Samstag machte das BWT Lechner Racing Team um Preining und Ammermüller die Meisterschaft in der Teamwertung perfekt und unterstrich die Dominanz durch den Doppelsieg am Sonntag erneut deutlich. (DATENCENTER: Die Teamwertung des Porsche Carrera Cups)

