vergrößernverkleinern Larry ten Voorde führte das Feld souverän vom Start bis zum Ziel an © Porsche Motorsport

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Beim Porsche Carrera Cup in Most holt sich Michael Ammermüller in einem heißen Fight mit Larry Ten Voorde die Pole-Position. Wagner sorgt für Quali-Unterbrechung.