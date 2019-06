Julien Andlauer hat es seinen Konkurrenten gezeigt.

Der 19-jährige Neuling im Porsche Carrera Cup hat das zweite Rennen am Red Bull Ring gewonnen.

Am Start sah es zunächst so aus, als müsste Polesetter Michael Ammermüller die Spitzenposition abgeben. Seriensieger Larry ten Voorde hatte den Piloten aus dem Lechner-Team auf den ersten Metern ausbeschleunigt. Seite an Seite fuhren beide durch die erste Kurve. Auf dem Weg zur nächsten Kurve konnte Ammermüller die Innenseite blockieren und damit einen Konter von ten Voorde verhindern.

Der Niederländer bekam es danach mit Ammermüllers Teamkollegen Julien Andlauer zu tun. Der setzte sich auf die zweite Position. Beim Verteidigen kam ten Voorde von der Strecke ab und verlor eine weitere Position an Dylan Pereira. Ten Voorde hatte am Samstag seinen vierten Saisonsieg feiern können.

Der Führende, der sich nach zwei Titeln im Porsche Supercup nun auch Chancen auf den Gesamtsieg im Carrera Cup macht, geriet in der zweiten Rennhälfte zunehmend unter Duck von Andlauer. (Service: Kalender des Porsche Carrera Cup im SPORT1-Datencenter)

In Runde zwei setzte er zum Überholmanöver an und übernahm damit die Spitzenposition. Danach konnte er sich leicht von Ammermüller absetzen.

Andlauer ist eine Nachwuchshoffnung von Porsche. Im Juli wird er 20 Jahre alt. Schon vor zwei Jahren hat er den französischen Porsche Carrera Cup gewonnen.

Trotz des vierten Platzes konnte Larry ten Voorde nicht von der Spitze der Gesamtwertung verdrängt werden. Er führt mit 123 Punkten vor Julien Andlauer (77,5 Punkte) und Dylan Pereira (63 Punkte).

Andlauer hofft, den großen Rückstand in den verbleibenden zehn Saisonrennen aufholen zu können. "Die Meisterschaft ist noch lang", sagte er nach dem Rennen am Red Bull Ring.