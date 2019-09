©

Der Kampf um die Meisterschaft im Porsche Carrera Cup Deutschland spitzt sich zu: Auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg fuhr Michael Ammermüller (Lechner Racing) am Samstag zu seinem fünften Saisonsieg. Damit konnte der Deutsche den Rückstand auf Spitzenreiter und Porsche-Junior Julien Andlauer (Lechner Racing) auf 18,5 Punkte verkürzen.

"Mir war klar, dass ich vor Julien Andlauer ins Ziel kommen musste, um meine Titelchancen zu wahren. Es war ein umkämpftes Rennen. Julien war auf der Start-Ziel-Geraden einen Tick schneller als ich und hat viel Druck gemacht", sagt Ammermüller. Beim 13. Saisonlauf des nationalen Markenpokals im Rahmen des ADAC-GT-Masters belegten Andlauer sowie Dylan Pereira (Lechner Racing) in ihren 485 PS starken Porsche 911 GT3 Cup die Plätze zwei und drei.

Anzeige

Das Rennen im Hardtwald war von zahlreichen Duellen auf der Strecke sowie zwei Safety-Car-Phasen geprägt. Den Start gewann Ammermüller von der Pole-Position aus, doch schon in der zweiten Runde musste das Sicherheitsfahrzeug das erste Mal auf die Strecke. Während Andlauer danach eine Überholmöglichkeit suchte, zog Pereira jedoch an ihm vorbei.

Nachdem das Rennen kurz darauf erneut unterbrochen war, gelang Andlauer in der zehnten Runde der Konter. Im weiteren Verlauf verkürzte der 20-Jährige den Abstand auf Ammermüller immer mehr und erhöhte den Druck auf seinen Teamkollegen. Doch der Routinier verteidigte sich erfolgreich bis zum Rennende nach 16 Runden.

"Im Zweikampf mit Michael Ammermüller ist auf einmal Dylan Pereira an mir vorbeigezogen. Glücklicherweise konnte ich mir den zweiten Platz zurückholen. Am Ende hat Michael sich super verteidigt", sagt Andlauer.

Sein fünftes Carrera-Cup-Podium in Folge feierte Pereira. "Mein Start war super und ich lag zwischenzeitig auf Platz zwei. Leider bin ich später nicht ideal aus der zweiten Kurve gekommen, wodurch ich die Position leider nicht verteidigen konnte", sagt der Luxemburger.

Jaap van Lagen (Förch Racing) belegte den vierten Platz vor seinem Landsmann Larry ten Voorde (Huber). Porsche-Junior Jaxon Evans (Team Project 1) sicherte sich den sechsten Platz. "Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Es gibt hier nicht so viele Überholmöglichkeiten. Jetzt werde ich mich optimal auf das Rennen am Sonntag vorbereiten, wo ich auf der Pole stehe", sagt der Neuseeländer.

Hinter dem 22-Jährigen erreichten Toni Wolf (Car Collection Motorsport) und Henric Skoog (Huber) das Ziel. Über den Sieg in der Amateur-Wertung jubelte auf der 4,574 Kilometer langen Strecke Carlos Rivas (Black Falcon). Das Klassen-Podium komplettierten Georgi Donchev (Huber Racing) und Matthias Jeserich (Nigrin).

In der Gesamtwertung rangiert Porsche-Junior Andlauer mit 217,5 Zählern weiterhin an der Spitze. Hinter dem Fahrer aus Lyon folgen Ammermüller (199 Punkte) und ten Voorde (165 Punkte). In der Amateur-Klasse belegt Stefan Rehkopf (Huber Racing) den ersten Platz mit 217,5 Punkten.

Bester Rookie ist Porsche-Junior Evans, der bisher 232 Zähler in seiner Wertung sammeln konnte. Der 14. Saisonlauf des Porsche Carrera Cup Deutschland beginnt am Sonntag um 11:40 Uhr Ortszeit und wird im Live-Stream auf Motorsport-Total.com übertragen. Evans startet im nationalen Markenpokal erstmals von der Pole-Position.

© Motorsport-Total.com