Als Reaktion auf die motorsportfreie Zeit verlegt der Porsche Carrera Cup Deutschland sein Renngeschehen in die virtuelle Welt: Am Samstag, 6. Juni, trägt der nationale Markenpokal das "Porsche Esports Carrera Cup Deutschland – Race at Home" aus (ab 14.30 Uhr LIVE auf SPORT1).

Bei den beiden 30-minütigen Rennen auf dem digitalen Autodrom Most (Tschechien) gehen 24 Piloten an den Start.

Prominent besetzt ist der virtuelle, 485 PS starke Porsche 911 GT3 Cup mit der Nummer 20: Timo Bernhard (Bruchmühlbach-Miesau), Porsche-Markenbotschafter und zweifacher Gesamtsieger der 24 Stunden von Le Mans, startet ebenfalls auf der Simulationsplattform RaceRoom.

Anzeige

Projektleiter freut sich über Start von Bernhard

"Mit dem 'Race at Home' bauen wir unsere Esports-Aktivitäten weiter aus und unterstreichen, welche bedeutende Rolle digitaler Motorsport für uns im Porsche Carrera Cup Deutschland einnimmt. Bereits seit dem vergangenen Jahr sind wir in diesem Bereich aktiv und ich freue mich auf zwei spannende Rennen. Im Fahrerfeld tummeln sich erfahrene Sim-Racer und hochmotivierte Neulinge. Besonders glücklich bin ich über den Start von Timo Bernhard. Er hat kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken und nimmt jetzt bei uns am virtuellen Motorsport teil", sagt Hurui Issak, Projektleiter des Porsche Carrera Cup Deutschland.

Das Autodrom Most erstreckt sich über 4,212 Kilometer und setzt sich aus 21 Kurven zusammen. Neben den beiden Rennen stehen ein freies Training (35 Minuten) und ein 15-minütiges Qualifying auf dem Programm.

Die Top-Drei beider Läufe erhalten jeweils Gutschriften für die Nenngebühr der realen Saison des Porsche Carrera Cup Deutschland. Insgesamt gibt es Prämien in Höhe von 15.000 Euro zu gewinnen.

Esports-Experte gehört zum Line-up

Mit dem Formel-E-Simulatorfahrer Rudy van Buren (NL/CarTech Motorsport) gehört ein Esports-Experte zum Line-up. Auch der Vorjahresdritte im Porsche Carrera Cup Deutschland Larry ten Voorde (NL/Huber Racing) und Dylan Pereira (L/Förch Racing) zählen mit ihrer Erfahrung im Sim-Racing zum Favoritenkreis.

Als Gaststarter ergänzen die beiden Influencer Mathieu Wacker und David Karapetian das Fahrerfeld. Wacker gehört zum Sextett, das den YouTube-Kanal "DiePixelHelden" betreibt und für seine 172.000 Follower regelmäßig Clips über die digitale Spielewelt produziert.

Auch David Karapetian ist auf der Video-Plattform aktiv und erstellt Inhalte über Motorsport-Simulationen. Seinem Account "Dave Gaming" folgen 124.000 Abonnenten.

Bernhard stellt sich der Herausforderung

Als VIP-Fahrer steigt Timo Bernhard virtuell ins Cockpit des Cup-Fahrzeugs. Der 39-Jährige zählt als zweimaliger Weltmeister in der FIA World Endurance Championship (WEC), zweifacher Gesamtsieger der 24 Stunden von Le Mans sowie mit fünf Gesamterfolgen beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring zu den erfolgreichsten Sportwagen-Piloten aller Zeiten.

Heute ist der Porsche-Markenbotschafter als Besitzer vom Team75 Bernhard weiterhin im Motorsport aktiv. Das Rennteam ist im ADAC GT Masters, der ADAC GT4 Germany, bei ausgewählten Langstreckenrennen sowie im Kartsport im Einsatz.

"Wer mich in meiner aktiven Karriere verfolgt hat, weiß, dass ich immer offen für Neues bin und mich gerne einer Herausforderung stelle. Beim Sim-Racing habe ich bisher noch wenig Erfahrungen gesammelt, aber gerade deshalb bin ich jetzt beim Porsche Esports Carrera Cup Deutschland dabei und freue mich auf unterhaltsame Rennaction", sagt Bernhard.

SPORT1 überträgt das Event LIVE

Das Event auf der Simulationsplattform RaceRoom, die auch das ADAC GT Masters sowie die DTM für ihre Esports-Rennen nutzen, wird von SPORT1 übertragen.

Der deutsche TV-Sender zeigt das "Race at Home" des Porsche Esports Carrera Cup Deutschland am Samstag ab 14.30 Uhr (MESZ) LIVE auf SPORT1.de. Außerdem berichtet SPORT1 im Free-TV in einem Highlight-Magazin am Sonntag (7. Juni, 23 Uhr) ausführlich über die digitale Veranstaltung.

Zeitplan "Race at Home" (6. Juni)

14:00 Uhr bis 14:35 Uhr: Freies Training

14:35 Uhr bis 14:50 Uhr: Qualifying

14:50 Uhr bis 14:55 Uhr: Warm-up

14:55 Uhr bis 15:25 Uhr: Rennen 1

15:25 Uhr bis 15:30 Uhr: Warm-up

15:30 Uhr bis 16:00 Uhr: Rennen 2