Larry ten Voorde bleibt das Maß der Dinge beim Porsche Carrera Cup in dieser Saison. (Alles zum Porsche Carrera Cup)

Nachdem er sowohl beim Auftaktwochenende in Spa-Francorchamps als auch auf der vergangenen Station in Monza jeweils beide Rennen gewonnen hatte, entschied der Niederländer auch bei seinem Heimspiel in Zandvoort den ersten Lauf für sich.

Der 24-Jährige gewann das neunte Saisonrennen vor seinem Landsmann Rudy van Buren und dem Türken Ayhancan Güven.

Der zehnte Lauf des Porsche Carrera Cups steigt am Sonntag (ab 10 Uhr LIVE im TV und im Stream).