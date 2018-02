Engstler geht mit fünf Volfswagen Golf GTI TCR in die dritte Saison der TCR Germany. Wie im Vorjahr sind Luca Engstler, der Sieger der Rookie-Challenge 2017, und Florian Thoma dabei. Justin Häußermann, Förderpilot der ADAC-Stiftung Sport, wird in der Rookie-Challenge starten. Die Cockpits vier und fünf besetzen Niko Kankkunen und Theo Coicaud. Die TCR Germany startet am Wochenende vom 13. bis 15. April in Oschersleben in ihre dritte Saison. Sport1 überträgt die Rennen der Tourenwagenserie auch in diesem Jahr im Fernsehen.

"Mit dem Zugang von Kankkunen und Coicaud haben wir 2018 ein schlagkräftiges Team. Mit Justin Häußermann in der Rookie Challenge und mit Luca, Florian, Niko und Theo haben wir heiße Eisen um Podestplatzierungen im Feuer", sagt Teameigner Franz Engstler: "Wir freuen uns auf die Herausforderungen der TCR Germany. Erste Testfahrten der neuen Piloten wurden bereits absolviert, das Ergebnis lässt uns zuversichtlich in die Meisterschaft gehen."

Luca Engstler gewann im vergangenen Jahr die Rookie Challenge, sein Teamkollege Thoma siegte zum Saisonauftakt in Oschersleben und bescherte Volkswagen damals den ersten Erfolg in der TCR Germany.

Auch Niko Kankkunen, Sohn des viermaligen Rallye-Weltmeisters Juha Kankkunen, war bereits 2016 und 2017 in der TCR Germany am Start. Der 19-Jährige fuhr für das finnische Team LMS an der Seite von Antti Buri im Audi RS3 LMS. Kankkunen belegte 2017 den 21. Platz und will in diesem Jahr erneut angreifen.

Der Franzose Coicaud war bislang im Formelsport aktiv und wird in diesem Jahr seine erste Saison im Tourenwagen absolvieren. Dabei erhält er prominente Unterstützung: Jean Karl Vernay, der Meister der TCR International, ist Coicauds Mentor.

