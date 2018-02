Mit zwei ehemaligen Champions und zwei Youngstern startet Land-Motorsport 2018 im GT-Masters: Christopher Mies, der Titelträger von 2016, bekommt mit Alessio Picariello einen neuen Teamkollegen, den zweiten Audi R8 LMS des Teams teilen sich erstmals die Brüder Kelvin van der Linde, Champion in der Saison 2014, und Sheldon van der Linde. Das GT-Masters startet vom 13. bis 15. April in Oschersleben in die Saison. Alle Rennen werden live und in voller Länge von Sport1 im Fernsehen übertragen.

Mies, der bereits die dritte Saison in der Serie für Land-Motorsport bestreitet, startet 2018 mit Picariello. Der letztjährige Gewinner des asiatischen Audi-R8-LMS-Cup ersetzt Connor De Phillippi, mit dem Mies 2016 den GT-Masters-Titel gewann und 2017 Gesamtdritter wurde. "Alessio hat in Asien sehr viele Erfolge gefeiert, kennt den Audi R8 LMS und war mein absoluter 'Wunschbeifahrer', nachdem Connor die Marke gewechselt hat", sagt Mies. "Ich bin sehr happy und freue mich auf die Saison. Ich glaube, dass wir ein sehr starkes Team und zwei sehr starke Autos haben."

Teamkollege Picariello blickt schon gespannt auf seine erste komplette Saison im GT-Masters, nachdem er 2017 ein Gastspiel auf dem Sachsenring gegeben hat. Für den Belgier bedeutet es zugleich eine Rückkehr zur ADAC-Plattform: Picariello kommt aus der Formelschule des ADAC und gewann 2013 mit Mücke das Formel Masters. Im GT-Master trifft er nun auf sein ehemaliges Team und einige Rivalen von damals. "Ich freue mich sehr, an der wahrscheinlich besten GT3-Meisterschaft der Welt teilzunehmen, vor allem mit einem Team wie Land-Motorsport, das sich als eines der stärksten Teams erwiesen hat", sagt Picariello.

"Ich kenne Christopher seit zwei Jahren. Ich habe mit ihm mein erstes GT3-Rennen gewonnen. Mein Ziel ist, so viel wie möglich von ihm und vom Team zu lernen. Aber seien wir ehrlich, mit so einem Team und Teamkollegen muss das Ziel wirklich hochgesteckt sein. Wie immer wird die Konstanz wichtig sein, aber mit einem so hohen Niveau müssen wir Siege und viele Podestplätze holen, wenn wir eine Chance auf den Titelkampf haben wollen", so Picariello weiter.

Der zweite Audi R8 LMS des Teams wird von zwei Neuzugängen pilotiert: Kelvin und Sheldon van der Linde sind das achte Brüderpaar im GT-Masters, das sich ein Fahrzeug teilt. 2017 starteten sie bereits auf dem Sachsenring für ein anderes Team zusammen in einem Audi R8 LMS. "Wir träumen schon seit Jahren davon, uns als Brüder ein Auto zu teilen. Wir haben ein großes Ziel: den Titel zurück nach Niederdreisbach zu bringen", sagt Kelvin van der Linde, 2014 der bisher jüngste Champion im GT-Masters.

Und auch Bruder Sheldon, der 2017 in der TCR Germany den dritten Gesamtrang belegte, kann den Saisonstart kaum erwarten: "Ich bin Land-Motorsport sehr dankbar, dass sie mir diese Gelegenheit geben. Für dieses Team und mit meinem Bruder im GT-Masters zu fahren, ist ein Traum, den ich nie erwartet hätte. Ich freue mich riesig auf Oschersleben im April."

