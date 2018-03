Das lange Warten hat ein Ende: In der kommenden Woche (26.-27. März) geht es für die Teams und Fahrer des ADAC GT-Masters beim offiziellen Vorsaisontest in der Motorsport Arena Oschersleben endlich wieder los. Rund 35 Supersportwagen von Audi, BMW, Corvette, Ferrari, Honda, Lamborghini, Mercedes-AMG und Porsche absolvieren in der Magdeburger Börde die Generalprobe für die Saison 2018.

Fans sind bei den zweitägigen Testfahrten willkommen. Nur gut zwei Wochen später - vom 13. bis 15. April - bestreitet das GT-Masters an gleicher Stelle seinen Saisonauftakt. Dieser wird, wie alle anderen Events, live und in voller Länge von Sport1 übertragen.

Am Warm-up für die zwölfte Saison der "Liga der Supersportwagen" nehmen alle 23 eingeschriebenen Teams teil - neben den bekannten Rennställen zählen dazu gleich fünf Neueinsteiger und mehrere Rückkehrer wie das Team Rosberg und Phoenix Racing. Für großes Interesse werden auch die Premieren des Ferrari 488 GT3 und des Honda NSX GT3, der erstmals überhaupt in Europa zum Einsatz kommt, sorgen.

Neben dem GT-Masters bereiten sich in Oschersleben auch die Formel 4, die TCR-Germany und der Porsche-Carrera-Cup Deutschland auf das bevorstehende Motorsportjahr vor. Die Formel 4 und der Carrera-Cup proben am 27. und 28. März, die TCR-Germany testet am 26. und 27. März. Fans sind an allen drei Tagen in der Motorsport Arena herzlich willkommen. Tagestickets zum Preis von jeweils fünf Euro sind ausschließlich an der Tageskasse erhältlich.

Zeitplan offizieller Vorsaisontest 2018 (Änderungen vorbehalten)

Montag, 26. März 201808:00-09:15 Uhr: Testsession 1 GT-Masters09:20-10:35 Uhr: Testsession 1 TCR-Germany10:40-12:10 Uhr: Testsession 2 GT-Masters12:10-12:40 Uhr: Mittagspause12:15-13:10 Uhr: Pressekonferenz im Hotel Motorsport Arena12:40-14:10 Uhr: Testsession 2 TCR-Germany14:15-16:45 Uhr: Testsession 3 GT-Masters16:50-18:00 Uhr: Testsession 3 TCR-Germany

Dienstag, 27. März 201808:00-09:00 Uhr: Testsession 4 GT-Masters09:05-09:45 Uhr: Testsession 1 Formel 409:50-10:50 Uhr: Testsession 4 TCR-Germany10:55-11:55 Uhr: Testsession 5 GT-Masters11:55-12:25 Uhr: Mittagspause12:25-13:15 Uhr: Testsession 5 TCR-Germany13:20-14:00 Uhr: Testsession 2 Formel 414:05-14:50 Uhr: Testsession 1 Porsche-Carrera-Cup14:55-15:40 Uhr: Testsession 6 TCR-Germany15:45-16:25 Uhr: Testsession 2 Porsche-Carrera-Cup16:30-17:10 Uhr: Testsession 3 Formel 417:15-18:00 Uhr: Testsession 3 Porsche-Carrera-Cup

Mittwoch, 28. März 201808:00-10:00 Uhr: Testsession 4 Formel 410:05-12:05 Uhr: Testsession 4 Porsche-Carrera-Cup12:05-12:35 Uhr: Mittagspause12:35-13:30 Uhr: Testsession 5 Formel 413:35-14:35 Uhr: Testsession 5 Porsche-Carrera-Cup14:40-15:40 Uhr: Testsession 6 Formel 415:45-16:45 Uhr: Testsession 6 Porsche-Carrera-Cup16:50-17:50 Uhr: Testsession 7 Formel 4

© Motorsport-Total.com