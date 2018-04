Die ursprünglich zweitplatzierten Lamborghini-Piloten Mirko Bortolotti und Andrea Caldarelli sowie ihre Markenkollegen Ezequiel Perez Companc/Franck Perera und Rolf Ineichen/Christian Engelhart wurden im Anschluss an die technische Nachkontrolle aus der Wertung des ersten Laufes in Oschersleben ausgeschlossen. In allen drei Lamborghini Huracan GT3 war ein Telemetriesystem eingebaut, das nach dem sportlichen Reglement des ADAC ADAC GT Masters (Artikel 27.3) nicht erlaubt ist.

Durch den Wertungsausschluss von Bortolotti/Caldarelli rücken allen nachfolgenden Teams auf. Die Audi-Piloten Kelvin van der Linde (21/ZA) und Sheldon van der Linde (18/ZA, beide Montaplast by Land-Motorsport) werden somit als Zweite gewertet. Der zweimalige DTM-Champion Timo Scheider (39/Lochau) schafft als neuer Dritter zusammen mit Teamkollege Mikkel Jensen (23/DK, beide BMW Team Schnitzer) im BMW M6 GT3 bei seinem ADAC ADAC GT Masters-Debüt den Sprung unter die Top Drei.

