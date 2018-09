Die Serie geht weiter: Auch im zwölften ADAC-GT-Masters-Qualifying des Jahres gab es einen anderen Polesetter. Im Zeittraining für das Sonntagsrennen auf dem Sachsenring eroberte Klaus Bachler mit 1:18.224 Minuten seine erste Pole-Position der Saison.

Der Österreicher, der sich den Porsche 911 GT3 R mit Adrien de Leener teilt, geht damit erstmals seit dem Sachsenring 2015 wieder vom ersten Startplatz in ein ADAC-GT-Masters-Rennen. Für sein Team ist es die zweite Pole-Position des Wochenendes. Am Samstag hatte sich Timo Bernhard im Schwesterauto den ersten Startplatz gesichert und fuhr anschließend mit Partner Kevin Estre zum Sieg.

"Ich hatte eine Hammerrunde. Ich bin überglücklich", freut sich Bachler. "Man hat gestern schon gesehen, dass unsere Autos hier schnell sind. Ich hatte ein freie Runde, als der Reifen perfekt gearbeitet hat. Es war genauso, wie man es sich wünscht. Unser Ziel ist es, dort anzukommen, wo wir starten. Die Pace von Timo und Kevin war gestern im Rennen sehr gut, daher hoffen wir, dass es bei uns heute ähnlich ist."

Tabellenführer Maximilian Götz sicherte sich und Partner Markus Pommer den zweiten Startplatz. Zur Bestzeit fehlten dem Mercedes-Piloten 0,129 Sekunden. "Ich bin sehr zufrieden. Der zweite Platz ist für den Titelkampf ein Muss, um viele Punkte zu sammeln. Ich werde beim Start jedoch nichts riskieren, da unsere Titelkonkurrenten weiter hinten losfahren."

Die zweite "gelbe Mamba" des Teams mit Indy Dontje und Maximilian Buhk fuhr auf den dritten Startplatz. "Ich bin schon sehr früh meine Runde gefahren, da wir für später Verkehr erwartet haben", so Buhk. "Leider hat es am Ende nicht ganz gereicht, ich bin aber trotzdem zufrieden."

Rang vier ging an die Tabellenzweiten Robert Renauer und Mathieu Jaminet. Das Porsche-Duo wird jedoch wegen eines Unfalls im Samstagsrennen in der Startaufstellung um fünf Positionen zurückversetzt. Der fünfte Platz im zweiten Qualifying ging an Mike David Ortmann und Markus Winkelhock im besten Audi R8 LMS von Mücke.

